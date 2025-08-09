Η Εριέττα Κούρκουλου αποκάλυψε πώς νιώθει που έχει 16 χρόνια διαφορά ηλικίας με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη

Η Εριέττα Κούρκουλου και ο Βύρων Βασιλειάδης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz και ο έρωτάς τους κρατά εδώ και χρόνια. Το ζευγάρι έχει 16 χρόνια διαφορά ηλικίας και η κόρη της Μαριάννας Λάτση και του Νίκου Κούρκουλου αποκάλυψε πώς νιώθει με αυτό το γεγονός.

Κάποιος διαδικτυακός της φίλος της έκανε την ανάλογη ερώτηση, την οποία στη συνέχεια η Εριέττα Κούρκουλου μετέφερε σε κάποια stories στο Instagram με άκρως χιουμοριστικό τρόπο.

«Πώς αισθάνεσαι που έχετε 16 χρόνια διαφορά;», ήταν η ερώτηση που δέχτηκε – προφανώς – η Εριέττα Κούρκουλου και απάντησε «Κουρασμένη Σούλα μου, αισθάνομαι κουρασμένη».

Με την απάντηση αυτή «αποστομώνει» τους επικριτές που λένε ότι μπορεί αυτή η διαφορά ηλικίας να επηρεάζει την ποιότητα του γάμου της, αποδεικνύοντας ότι ο σύζυγός της είναι πολύ πιο γρήγορος στο τρέξιμο και εκείνη παρόλο που είναι μικρότερη σε χρόνια δεν μπορεί να τον φτάσει.

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο εδώ και πέντε χρόνια και έχει αποκτήσει μαζί δύο γιους, τον Νίκο και τον Λέοντα.

«Εγώ ήμουν 24 και εκείνος 40. Είχαμε διαφορετικές προτεραιότητες. Οι φίλοι του είχαν ήδη αρκετά μεγάλα παιδιά, εγώ ήμουν σε τελείως άλλη φάση ζωής, ήθελα να κάνω κάποιες ακόμα σπουδές. Νομίζω με κέρδισε μέσα στο χρόνο και συνεχίζει να με κερδίζει καθημερινά.

Δυο χρόνια μετά την αρχή της σχέσης μας, του συζήτησα ότι θέλω να πάω στην Αμερική να κάνω ένα μεταπτυχιακό για τη σχέση των ανθρώπων με τα ζώα. Δεν ήμουν σίγουρη ότι θέλω να πάω… Περίμενα να μου πει “άστο”, αλλά κάθε άλλο, μου είπε να μη χάσω αυτή την ευκαιρία… Αυτή η αντιμετώπιση και η διαχείριση μετά, το ήταν βράχος να με στηρίζει σε όλα, με έκανε να καταλάβω ότι δε χρειάζεται να επιλέξω.

Παντρευτήκαμε λίγο πριν τα 27α γενέθλιά μου… Είναι καλός άνθρωπος. Για μένα, το υποχρεωτικό για να βρίσκεται ένας άνθρωπος δίπλα μου, είναι να είναι καλός άνθρωπος», είχε δηλώσει πρόσφατα σε συνέντευξή της η Εριέττα Κούρκουλου.