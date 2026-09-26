Η Ευαγγελία Μουμούρη για τον θάνατο του πατέρα της: «Ήταν μια κανονική ημέρα και ξαφνικά όλα χάθηκαν»

Η Ευαγγελία Μουμούρη βρέθηκε καλεσμένη στην πρεμιέρα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται», το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026 και μεταξύ άλλων μίλησε για την ξαφνική απώλεια του πατέρα της, τον οποίο βρήκε η ίδια νεκρό. Το τραγικό γεγονός συνέβη την περίοδο που έδινε εξετάσεις για να εισαχθεί στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Το σοκ που υπέστη η Ευαγγελία Μουμούρη ήταν μεγάλο. Η απώλεια τη σημάδεψε βαθιά, καθώς ένιωσε απόλυτη απελπισία και έχασε προσωρινά τη γη κάτω από τα πόδια της. «Εγώ, ξεκινώντας τη δουλειά μου, όταν έδινα εξετάσεις για να βγω στο θέατρο, στη σχολή του Εθνικού, πέθανε ο μπαμπάς μου. Οπότε, όλα χάθηκαν. Όλα χάθηκαν» είπε η δημοφιλής ηθοποιός.

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Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι γι’ αυτό, ήταν μία… κανονική μέρα. Δεν ήμουν προετοιμασμένη, ούτε η μητέρα μου, ούτε κανείς μας. Οπότε, έπρεπε να ξεκινήσω από την αρχή τη ζωή μου».

Σε άλλο σημείο, η Ευαγγελία Μουμούρη ανέφερε: «Ήταν η στιγμή μηδέν, όπου ξεκινάς… Και έγινε! Γιατί αυτό είναι και το ωραίο της ζωής, κουβαλάς ό,τι κουβαλάς, αλλά προχωράς και ζεις». Δείτε το σχετικό απόσπασμα, στο ξεκίνημα του επόμενου βίντεο.

Όπως έχει παραδεχτεί σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, πέρασε μια παρατεταμένη περίοδο κατάθλιψης. Για περίπου ένα με δύο χρόνια δεν μπορούσε να χαμογελάσει, καθώς ένιωθε ότι όλα γύρω της είχαν χαθεί.