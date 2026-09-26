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Νίκος Οικονομόπουλος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Το αν τον αγαπούσα, το ξέρει μόνο αυτός»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος αποχαιρέτησε από τη σκηνή τον Γιώργο Μαζωνάκη, μίλησε για τη σχέση τους και αποκάλυψε ότι και ο ίδιος περνά μια δύσκολη προσωπική στιγμή
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Το βράδυ της Παρασκευής (25.09.2026) από τη σκηνή του Θεάτρου Πέτρας, ο Νίκος Οικονομόπουλος θέλησε να τιμήσει από σκηνής τον φίλο και συνάδελφό του, Γιώργο Μαζωνάκη.

Λίγο πριν ερμηνεύσει δύο από τα τραγούδια του, ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε στο κοινό για τον φίλο του, αλλά και για όσα γράφτηκαν μετά τον θάνατό του, ζητώντας ουσιαστικά να σταματήσει η δημόσια απόδοση ευθυνών και να αφεθεί η Δικαιοσύνη να δώσει τις απαντήσεις της.

«Θέλω να τραγουδήσω δυο τραγούδια του Γιώργου. Καμιά φορά να σε φωνάζουν με το μικρό σου όνομα είναι ωραίο, και να καταλαβαίνουν για ποιον μιλάς. Θέλω να αφιερώσω και τα δυο τραγούδια στον φίλο μου τον Γιώργο. Καλό θα ήταν να μην υπάρχει αγαπόμετρο, και στην τηλεόραση, και στα social media και να γράφει ο καθένας ό,τι θέλει και να λένε ότι ήξεραν ότι η οικογένειά του φταίει, ότι ο Γιώργος ήταν το ένα, το άλλο.

Ο Γιώργος και ο κάθε Γιώργος, είμαστε ξεχωριστές προσωπικότητες. Ο καθένας στην ψυχή του κουβαλάει κάτι. Όπως κι εγώ, έχω ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, που δε θα το μοιραστώ ακόμα μαζί σας, αλλά κάποια στιγμή θα μάθετε ότι ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή είμαι εδώ, είμαι παρών και προσπαθώ.

Όπως και ο Γιώργος προσπάθησε και ήταν παρών, στη ζωή, στη δουλειά, σε όλα. Το τι έγινε σε αυτό, το ας το πούμε ιατρείο, αφήστε το να το κρίνει η Δικαιοσύνη και όχι να κάθεται ο καθένας και να γράφει τα σχόλιά του. Ο Γιώργος ήταν τραγουδιστής, τον αγαπήσατε και συνεχίζετε να τον αγαπάτε… Θα συνεχίσω να τον θυμάμαι με αγάπη… Και αυτό που μένει είναι τα τραγούδια… Καλό ταξίδι στον Γιώργο μας» είπε.

Και τότε, λίγο πριν αρχίσει να τραγουδά, πρόσθεσε μια φράση πολύ πιο προσωπική: «Και όσο για το αν τον αγαπάω εγώ, το ξέρει μόνο αυτός».

@nikos.papadatos3

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ #oikonomopoulos #greece #athens #mazonakis

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Papadatos

Η συγκεκριμένη συναυλία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 11 Σεπτεμβρίου, ωστόσο ο Νίκος Οικονομόπουλος είχε αποφασίσει να την αναβάλει μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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