Ναταλία Γερμανού για Γιώργο Μαζωνάκη: Από τότε μπήκε στην καρδιά μου και δεν βγήκε ποτέ στη συνέχεια

Ναταλία Γερμανού και Γιώργος Μαζωνάκης είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν και διατήρησαν μια ιδιαίτερα φιλική σχέση στο πέρασμα των χρόνων. Στην πρεμιέρα της εκπομπής της «Καλύτερα Δε Γίνεται», το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026, η παρουσιάστρια προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική και συμβολική κίνηση για την απώλεια του αείμνηστου καλλιτέχνη.

Η Ναταλία Γερμανού επέλεξε να τοποθετήσει μόνιμα μια φωτογραφία (σκίτσο) του αδικοχαμένου τραγουδιστή στο πλατό της, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του και να τον έχει «παρέα» καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Ανέφερε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης «εξέπεμπε» αλήθεια και αγάπη. Η ίδια το διαπίστωσε, όπως είπε, από την πρώτη τους συνάντηση το 1993.

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Αρχικά η Ναταλία Γερμανού ανέφερε: «Όταν ξεκινήσαμε, νομίζω ότι είδατε στο άνοιγμα ότι στο πλατό υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία που το κάνει ακόμα πιο ωραίο. Ήταν μια επιθυμία μας αυτή η ψυχή και αυτό το πλάσμα να υπάρχει και να μας κάνει παρέα όλη αυτή τη σεζόν. Να είναι εδώ μαζί μας. Να είναι κομμάτι μας.

Στη φωτογραφία, ο Γιώργος είναι στην Κρήτη. Θέλουμε ο Γιώργος να είναι κομμάτι αυτής της εκπομπής, αυτού του πλατό, όπως είναι και κομμάτι δικό σας. Έχουμε ακούσει πολλά αυτές τις μέρες. Ο Λάκης Γαβαλάς είπε κάτι πολύ σωστό, που ήταν και πολύ στενός του φίλος. Είπε ότι ο Γιώργος θέλει σεβασμό και ησυχία και θα συμφωνήσω βέβαια».

Στη συνέχεια, η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε στην πρώτη της συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ανασύροντας μια ανάμνηση από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Όπως περιέγραψε, η γνωριμία τους έγινε το 1993, όταν εκείνος ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει τον πρώτο του δίσκο.

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«Θυμόμουν αυτές τις μέρες ποια ήταν η πρώτη μου γνωριμία με αυτό το ξεχωριστό πλάσμα που λέγεται Γιώργος Μαζωνάκης. Πολλά χρόνια πριν, το 1993 γινόταν ένα πάρτι σε ένα παραλιακό κέντρο, και ήρθε η Αφροδίτη Σημίτη, που ήταν στην εταιρεία που θα έβγαζε τον πρώτο του δίσκο.

Με πήρε από το χέρι και μου λέει “έλα να σου συστήσω το νέο μας αστέρι. Έχει τα ωραιότερα μάτια που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου”. Είδα αυτά τα μάτια που φώναζαν καθαριότητα, αγάπη, αλήθεια, και από τότε μπήκε στην καρδιά μου και δεν βγήκε ποτέ και ούτε και θα βγει φυσικά. Είναι μεγάλη αγάπη για εμένα. Ήταν, είναι και θα είναι. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Νομίζω, ότι με καταλαβαίνετε χρόνια τώρα, και όταν μιλάω και όταν δεν μιλάω» είπε η παρουσιάστρια.