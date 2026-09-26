Lifestyle

Δανάη Μπάρκα: Ξέχασε να δηλώσει τον γάμο της στο ληξιαρχείο – «Πάμε να πληρώσουμε το πρόστιμό μας»

Τρεις μήνες μετά το γάμο της με τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία
Δανάη Μπάρκα
Δανάη Μπάρκα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Τρεις μήνες μετά το γάμο της η Δανάη Μπάρκα ανέβασε στο Tik Tok βίντεο που αποκάλυψε πως ξέχασε τα μετά του γάμου γραφειοκρατικά διαδικαστικά.

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ξέχασαν την πιο κρίσιμη λεπτομέρεια της τελετής, να δηλώσουν στο ληξιαρχείο τον γάμο τους.

Το ζευγάρι παρέλειψε να καταθέσουν εγκαίρως το απαραίτητο έγγραφο για την επίσημη καταχώριση της ληξιαρχικής πράξης γάμου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να διευθετήσουν την εκκρεμότητα εκ των υστέρων.

Η ηθοποιός τράβηξε βίντεο από τη διαδρομή μαζί με τον σύζυγό της προς το ΚΕΠ, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό με χιούμορ. Αναφερόμενη στον λόγο για τον οποίο κατευθύνονταν εκεί, η παρουσιάστρια και ηθοποιός είπε: «Θα σας πω τώρα πού πάμε. Πάμε στα ΚΕΠ, διότι χρωστάμε ένα χαρτί του γάμου και πάμε να πληρώσουμε το πρόστιμό μας».

@danaibarka__

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♬ πρωτότυπος ήχος – Danai Barka 🌻

Μη χάνοντας το χιούμορ της ανέφερε πως θα ήταν καλύτερο όταν έληγε η προθεσμία για τη δήλωση του γάμου να έπρεπε να παντρευτούν ξανά ενώ αποκάλυψε πως πήρε δίπλες για να γλυκάνει λίγο τους ανθρώπους που δουλεύουν στα ΚΕΠ.

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