Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Η συγκινητική ανάρτηση της πρώην συντρόφου του για τον θάνατο του – «Αναπαύσου βασιλιά μου»

Το μοντέλο Σάλτο Ντ’αλέσιο, πρώην σύντροφος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ μετά τον θάνατου του 27χρονου ανέβασε στα social media της κοινές φωτογραφίες τους από την περίοδο της σχέσης τους.

Ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ έφυγε από τη ζωή την Κυριακή (20.09.2026) και με το 28χρονο μοντέλο είχαν σχέση για περίπου δύο χρόνια, από το 2018.

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Στην ανάρτησή της, η Ντ’Αλέσιο μοιράστηκε μια σειρά από εικόνες και βίντεο από όταν ήταν ζευγάρι με τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. «Αναπαύσου βασιλιά μου. Σε αγαπώ τόσο πολύ, Πρις. Συνδεδεμένοι για μια ζωή, θα σου μιλήσω σύντομα», έγραψε στη λεζάντα.

Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 27 ετών σε κέντρο αποκατάστασης.