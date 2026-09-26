Η Δούκισσα Νομικού στα γενέθλια της κόρης της: Οι ευχές για «χρόνια πολλά» με ένα βίντεο γεμάτο εικόνες τους

Η Αναστασία Θεοδωρίδη, είναι η «μικρή πριγκίπισσα» της οικογένειας που έχουν φτιάξει η Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης. Στα φετινά της γενέθλια, η παρουσιάστρια, επιχειρηματίας και πρώην μοντέλο, της ευχήθηκε «χρόνια πολλά» και δημόσια. Με ένα βίντεο στο Instagram, γεμάτο εικόνες από την κοινή καθημερινότητά τους.

Στις 26 Σεπτεμβρίου του 2026, η Αναστασία Θεοδωρίδη έκλεισε τα 7 της χρόνια. Με αφορμή τα γενέθλια, η μητέρα της έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσιοποίησε, πως άλλαξε ο κόσμος της προς το καλύτερο από τη μέρα που την κράτησε για πρώτη φορά στην αγκαλιά της.

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«Ολόκληρος ο κόσμος μου άλλαξε από τη στιγμή που αυτός ο μικρός άνθρωπος μπήκε στη ζωή μου. Χρόνια πολλά, Αναστασία μου, αστέρι μου» έγραψε χαρακτηριστικά η Δούκισσα Νομικού στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η σχέση της μικρής Αναστασίας με τη μητέρα της είναι εξαιρετικά στενή, με τη Δούκισσα Νομικού να αναφέρεται συχνά σε εκείνη ως την «κολλητή» της. Μοιράζεται επιλεκτικά στα social media τρυφερές στιγμές από την καθημερινότητά τους, όπως δημιουργικές ώρες στην κουζίνα, παιχνίδια στην παραλία και οικογενειακά ταξίδια.

Μάλιστα, πολλοί ακόλουθοι της Δούκισσας Νομικού, σχολιάζουν τη μεγάλη τους ομοιότητα, χαρακτηρίζοντας τη μικρή Αναστασία ως το «mini-me» της μητέρας της, με το ίδιο κομψό στυλ και χαρακτηριστικά.