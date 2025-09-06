Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παραλία με τον «κανακάρη» που απέκτησε με τον Γρηγόρη Μόργκαν

Το καλοκαίρι που πέρασε ήταν μοναδικό και γεμάτο αλλαγές για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και τον Γρηγόρη Μόργκαν. Προτεραιότητα του αγαπημένου ζευγαριού είναι πλέον η φροντίδα του νεογέννητου γιου τους.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί τον Ιούλιο, και από εκείνη τη στιγμή η καθημερινότητά τους γέμισε συγκινήσεις, αγάπη και φυσικά, πολλές νέες ευθύνες.

Με την έναρξη του Σεπτεμβρίου όμως, η Ευρυδίκη και ο Γρηγόρης ένιωσαν έτοιμοι να κάνουν το πρώτο τους ταξίδι ως τριμελής πλέον οικογένεια. Έτσι, ετοίμασαν τις βαλίτσες τους και ταξίδεψαν μαζί με τον 2 μηνών γιο τους, κάνοντας την πρώτη τους οικογενειακή απόδραση – μια εμπειρία σίγουρα μοναδική και ιδιαίτερη.

Το νησί που επέλεγε να επισκεφθεί το ζευγάρι με τον γιο του είναι η Κύθνος και την αποκάλυψη έκαναν μέσα από αναρτήσεις τους στα social media.

Το Σάββατο (06.09.2025) η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν πήγαν στην παραλία μαζί με τον γιο τους και ο τρυφερός μπαμπάς μοιράστηκε μία τρυφερή στιγμή τους μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο ίδιος, ανάρτησε μια φωτογραφία στην οποία βλέπουμε την Ευρυδίκη Βαλαβάνη να είναι ξαπλωμένη στην αμμουδιά, κάνοντας ηλιοθεραπεία, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται ο νεογέννητος γιος της.