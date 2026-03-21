Η Φαίη Σκορδά για τον γάμο της: Θα συνεχίσω να προστατεύω την προσωπική μου ζωή αλλά δεν έχω να κρύψω κάτι

Νυφούλα για δεύτερη φορά ετοιμάζεται να ντυθεί η Φαίη Σκορδά στο πλευρό του συντρόφου της, Αλέξανδρου Αθανασιάδη, ενώ παράλληλα παραμένει στην φιλόξενη επαγγελματική στέγη του MEGA.

Η γνωστή παρουσιάστρια, μιλώντας το Σάββατο (21.03.2026) στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» σχολίασε το γεγονός ότι ο επικείμενος γάμος της συζητιέται έντονα τελευταία, ενώ παράλληλα τόνισε ότι σκοπεύει να συνεχίσει να προστατεύει την προσωπική της ζωή. Παράλληλα, η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στη συνεργασία της με το MEGA.

«Εγώ δεν απασχολώ. Εγώ δεν έκανα τίποτα, ούτε κρύβω, βέβαια, κάτι. Θα συνεχίσω να (σ.σ. προστατεύω την προσωπική μου ζωή). Δεν έχω να κρύψω κάτι. Ευχαριστώ μόνο για τα καλά λόγια και τις ευχές», είπε όταν η ρεπόρτερ της ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα απασχολεί με τον γάμο της το ενδιαφέρον του κόσμου.

Παράλληλα, η Φαίη Σκορδά μίλησε για την τηλεοπτική σεζόν που διανύουμε, υπογραμμίζοντας: «Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ έντονη χρονιά, με πολλά γεγονότα. Δεν έχω κάνει ακόμα κάποια συζήτηση για του χρόνου, αλλά έχουμε υπογράψει αρκετά χρόνια με το συν ένα. Φαντάζομαι ότι μετά το Πάσχα θα γίνει η συνάντηση με το κανάλι, δε θεωρώ ότι θα συζητήσουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Έχω την αίσθηση ότι θα παραμείνουμε στο MEGA, που είναι κάτι που επιθυμώ».

«Θα κάνουμε κάποιες αλλαγές, όπως γίνονται κάθε χρόνο. Εγώ σίγουρα θα προτείνω το DWTS. Το έχω πει ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να το παρουσιάσω ή κάτι παρόμοιο, αλλά δε θα το έκανα παράλληλα. Έχω μπει στη διαδικασία να σκεφτώ ποιο θα ήθελα να είναι το επόμενό μου βήμα αν σταματήσω το καθημερινό», πρόσθεσε για το τηλεοπτικό της μέλλον.

Αμέσως μετά αναφέρθηκε στη συνεργασία της τόσο με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο όσο και με τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

«Τον Δημήτρη Ουγγαρέζο τον αγαπώ πολύ. Σχετικά με την εκπομπή που θέλει να κάνει, η αίσθησή μου είναι ότι δεν είπε ότι δε θέλει να είναι στο “Buongiorno”. Νομίζω ότι όλο αυτό έχει λίγο παρεξηγηθεί όλο αυτό. Σίγουρα, θα γίνουν κάποιες συζητήσεις, εγώ εύχομαι να είναι το καλύτερο για εκείνον και σίγουρα θα ήθελα να είμαστε μαζί. Θα σεβαστώ την όποια απόφασή του, αλλά δε μου έχει βγάλει ότι δε θα είναι του χρόνου», είπε η Φαίη Σκορδά για τον καλό της φίλο.

«Δεν έχω να απαντήσω κάτι σε αυτούς που λένε ότι υπάρχει ένταση ανάμεσα σε μένα και τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να βγάζει τα συμπεράσματά του. Θέλω να είναι πάντα καλά ο Ανδρέας. Εντάξει, μέσα στην εκπομπή συμβαίνουν πράγματα. Κάτι έχω ακούσει κι εγώ για τον γάμο του. Φαντάζομαι θα με καλέσει. Δεν έχουμε συζητήσει για του χρόνου, γιατί δεν έχω κάνει συζήτηση ούτε εγώ ακόμα», δήλωσε για τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

«Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και συνειδητή επιλογή στον παρουσιαστή», σχολίασε παράλληλα όταν ερωτήθηκε για τη στάση του ΑΝΤ1 σχετικά με τις εκπομπές.