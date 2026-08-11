Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ξεκαθαρίζει: «Αναπαράγονται αναληθείς πληροφορίες για την προσωπική μου ζωή»

Εν μέσω διακοπών, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη θέλησε να κάνει μία δημόσια τοποθέτηση σχετικά με την προσωπική της ζωή, υπογραμμίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα αναπαράγονται αναληθείς πληροφορίες για εκείνη.

Το όμορφο μοντέλο και επιχειρηματίας – προφανώς – αναφέρεται σε κάποια δημοσιεύματα που έγραφαν ότι υπάρχει απόσταση ανάμεσα σε εκείνη και τον σύντροφό της, Χρήστο Μάστορα. Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δήλωσε μέσω του Instagram την Τρίτη (11.08.2026) ότι από δω και στο εξής κάθε ψευδής, συκοφαντική ή προσβλητική αναφορά για την ιδιωτική μου ζωή θα καταγράφεται και θα αντιμετωπίζεται μέσω του νόμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το τελευταίο διάστημα αναπαράγονται δημόσια αναληθείς πληροφορίες που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Μέχρι σήμερα έχω επιλέξει συνειδητά να μη δίνω χώρο και συνέχεια σε δημοσιεύματα, αναρτήσεις ή αναφορές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Από εδώ και στο εξής, κάθε ψευδής, συκοφαντική ή προσβλητική αναφορά που αφορά εμένα και την ιδιωτική μου ζωή θα καταγράφεται και θα αντιμετωπίζεται με τα νόμιμα μέσα που έχω στη διάθεσή μου.