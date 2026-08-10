Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές ευχές του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, για τα γενέθλιά της

Στις Μαλδίβες επέλεξε να γιορτάσει φέτος η Ιωάννα Τούνη τα γενέθλιά της, που είναι σήμερα Δευτέρα (10.08.2026) και ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, που τη συνοδεύει στο εξωτικό αυτό ταξίδι θέλησε να εκφράσει δημοσίως την αγάπη του για εκείνη και δημοσίως.

Ο επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη έκανε στο Instagram μία τρυφερή ανάρτηση, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του με την Ιωάννα Τούνη και της έστειλε τις πιο γλυκές ευχές.

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Η φωτογραφία του δείχνει το ζευγάρι σε ένα τρυφερό ενσταντανέ. Εν τω μεταξύ μια ξεχωριστή έκπληξη περίμενε την Ιωάννα Τούνη το βράδυ της Κυριακής, καθώς ενώ ετοιμαζόταν να κοιμηθεί οι φίλοι της τής έκαναν πάρτι. Μερικές ώρες αργότερα η γνωστή influencer και επιχειρηματίας γιόρτασε με επισημότητα την ξεχωριστή αυτή ημέρα της ζωής της.

«Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο άνθρωπο, να σε χαίρομαι Ιωάννα μου», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης.