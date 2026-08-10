Lifestyle

Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές ευχές του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, για τα γενέθλιά της

Ιωάννα Τούνη και Δημήτρης Σπυριδωνίδης
Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης
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Στις Μαλδίβες επέλεξε να γιορτάσει φέτος η Ιωάννα Τούνη τα γενέθλιά της, που είναι σήμερα Δευτέρα (10.08.2026) και ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, που τη συνοδεύει στο εξωτικό αυτό ταξίδι θέλησε να εκφράσει δημοσίως την αγάπη του για εκείνη και δημοσίως.

Ο επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη έκανε στο Instagram μία τρυφερή ανάρτηση, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του με την Ιωάννα Τούνη και της έστειλε τις πιο γλυκές ευχές.

Η φωτογραφία του δείχνει το ζευγάρι σε ένα τρυφερό ενσταντανέ. Εν τω μεταξύ μια ξεχωριστή έκπληξη περίμενε την Ιωάννα Τούνη το βράδυ της Κυριακής, καθώς ενώ ετοιμαζόταν να κοιμηθεί οι φίλοι της τής έκαναν πάρτι. Μερικές ώρες αργότερα η γνωστή influencer και επιχειρηματίας γιόρτασε με επισημότητα την ξεχωριστή αυτή ημέρα της ζωής της.

«Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο άνθρωπο, να σε χαίρομαι Ιωάννα μου», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης.

Δημήτρης Σπυριδωνίδης
Η ανάρτηση του Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Χθες, η καλή της φίλης Δήμητρα Αλεξανδράκη της ευχήθηκε με ένα post στο Instagram γράφοντας «Χρόνια πολλά, να περάσεις τέλεια στις Μαλδίβες, παλιοζηλιάρα».

«Καλωσήλθες στις Μαλδίβες. Λοιπόν, είμαστε στο Μάλε, στην πρωτεύουσα και πάμε να πάρουμε υδροπλάνο για να φτάσουμε στο νησάκι που διαλέξαμε για να μείνουμε τις επόμενες μέρες», είχε πει η Ιωάννα Τούνη στο πρώτο βίντεο που δημοσίευσε από τις Μαλδίβες.

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