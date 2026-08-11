Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2026

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος;

Ταύρος: Η όψη της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα σε ωθεί να διαχωρίσεις τις πραγματικές προθέσεις των ανθρώπων από τις προσωπικές σου προσδοκίες. Μια φιλία ή συνεργασία ενδέχεται να απαιτήσει ένα πιο ουσιαστικό ξεκαθάρισμα.

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Ταυτόχρονα, ο Άρης στον Καρκίνο φέρνει αυξημένες μετακινήσεις και εντατικές συζητήσεις, δημιουργώντας την ανάγκη να υπερασπιστείς τις απόψεις σου. Οι λέξεις που χρησιμοποιείς έχουν ιδιαίτερη δύναμη, γι’ αυτό επίλεξέ τες με προσοχή. Η ψυχραιμία και η ειλικρίνεια θα αποτελέσουν τον οδηγό σου για θετικές εξελίξεις.

Δίδυμοι: Η ημέρα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε οικονομικά και επαγγελματικά ζητήματα. Η αντίθεση Αφροδίτης – Ποσειδώνα είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση γύρω από μια υπόσχεση ή μια επαγγελματική πρόταση, καθιστώντας επιτακτικό τον ενδελεχή έλεγχο των λεπτομερειών.

Παράλληλα, ο Άρης στον Καρκίνο σας ωθεί να προστατεύσετε τα οικονομικά σας και να επιδιώξετε μεγαλύτερη σταθερότητα. Αποφύγετε τις παρορμητικές αγορές και κινηθείτε με προγραμματισμό, καθώς η υπομονή θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα από τη βιασύνη.

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Καρκίνος: Ο Άρης εισέρχεται στο ζώδιό σου, προσδίδοντάς σου αυξημένη αποφασιστικότητα και έντονη συναισθηματική φόρτιση. Θα είσαι έτοιμος να διεκδικήσεις με πάθος όσα θεωρείς σημαντικά, χωρίς να υποχωρείς εύκολα.

Ωστόσο, η αντίθεση Αφροδίτης – Ποσειδώνα υποδηλώνει ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται, κυρίως σε σχέσεις ή επαγγελματικά ζητήματα. Προσοχή χρειάζεται ώστε η απογοράτευση ή οι υπερβολικές προσδοκίες να μην επηρεάσουν τις επιλογές σου. Η διατήρηση της ψυχραιμίας κρίνεται απαραίτητη, αποτελώντας τον καλύτερο σύμμαχό σου.

Λέων: Η αντίθεση Αφροδίτης-Ποσειδώνα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε όσα ακούγονται, στις υποσχέσεις και στις πληροφορίες που ενδέχεται να μην είναι πλήρως ξεκάθαρες. Αποφύγετε να βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα.

Παράλληλα, ο Άρης στον Καρκίνο σας ωθεί να κινηθείτε πιο διακριτικά, αφιερώνοντας χρόνο στην ξεκούραση και την εσωτερική σας ισορροπία. Είναι η κατάλληλη στιγμή να κλείσετε εκκρεμότητες, να αφήσετε πίσω ό,τι σας βαραίνει και να προετοιμαστείτε για μια πιο δυναμική περίοδο που πλησιάζει.

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