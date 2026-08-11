Η Στεφανία Γουλιώτη έκανε SUP στα κανάλια του Άμστερνταμ: Φωτογραφίες από τα ταξίδια σε Ολλανδία και Κεφαλονιά

Την εμπειρία της από το πρόσφατο ταξίδι της στην Ολλανδία, μοιράστηκε στα social media τη Δευτέρα (10.08.2026) η Στεφανία Γουλιώτη.

Η γνωστή ηθοποιός, Στεφανία Γουλιώτη φαίνεται πως ενθουσιάστηκε με τις ομορφιές της Ολλανδίας. Στο ταξίδι της δεν δίστασε να κάνει ακόμα και SUP στα κανάλια του Άμστερνταμ.

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Μίλησε για την πολυχρωμία, την αρμονία και την αισθητική της χώρας, λέγοντας μάλιστα πως πολλές εξορμήσεις γίνονται μόνο με ένα ποδήλατο.



«Τί ταξίδι ήταν αυτό! “Είμαι” ακόμα εκεί, ακόμα κι αν είμαι αλλού! Πολυχρωμία, ησυχία, αρμονία, πάρκα, ποδήλατα, αισθητική μια ιδανική πολιτεία που νιώθεις να σέβεται τη δημιουργικότητά σου! Ολλανδία δεν είναι μόνο το Άμστερνταμ, έχει πολλές παραμυθένιες εξορμήσεις που μπορείς να κάνεις. Πολλές απ’ αυτές, μόνο με ποδήλατο! Μοναδική εμπειρία το SUP στα κανάλια! Πάμε στα επόμενα, stay tuned!» γράφει στην ανάρτησή της.

Τις τελευταίες ημέρες η Στεφανία Γουλιώτη περνά τον χρόνο της στην Κεφαλονιά, αναρτώντας φωτογραφίες από την καλοκαιρινή εξόρμησή της στο νησί.

Σε αυτές ζητά να την «αφήσουν εκεί».