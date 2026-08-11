Αντελίνα Βαρθακούρη: Όσο μεγαλώνω εκτιμώ περισσότερο τις όμορφες στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μου αγάπη

Η Αντελίνα Βαρθακούρη έχει καταφέρει να αλλάξει τελείως την εικόνα της τα τελευταία χρόνια και δε θυμίζει σε τίποτα την ξανθιά παρουσιάστρια που βλέπαμε στον Alpha και τον ΣΚΑΪ. Αυτό το διάστημα απολαμβάνει όμορφες οικογενειακές στιγμές με τον Χάρη Βαρθακούρη και τις δύο κόρες τους και έδωσε μία μικρή… γεύση στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η – καστανή πλέον – και φανερά αδυνατισμένη Αντελίνα Βαρθακούρη ανέβασε την Τρίτη (11.08.2026) φωτογραφίες της και τόνισε μέσω του Instagram ότι όσο μεγαλώνει εκτιμά περισσότερο της όμορφες στιγμές της ζωής της. Σε αρκετές πόζες είνα μαζί με τον αγαπημένο της σύζυγο, Χάρη Βαρθακούρη.

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«Όσο μεγαλώνω εκτιμώ ακόμα περισσότερο τις όμορφες στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μου αγάπη. Τίποτα δεν είναι δεδομένο… Όλα χρειάζονται τον κόπο και την ψυχή μας… Όλα χρειάζονται αγάπη για να κρατηθούν όρθια… Πόσο πολύτιμο είναι τελικά να μεγαλώνουμε μαζί», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αντελίνα Βαρθακούρη.

«Ο άντρας μου με ξέρει παχουλή, με ξέρει αδύνατη, με ξέρει να έχω βρίσει ό,τι φαντάζεσαι, με ξέρει ήρεμη και ζεν, με έχει δει χάλια, με έχει δει τέλεια. Ξέρεις τι ελευθερία είναι αυτό; Τεράστια.

Δεν θα μπορούσα να είμαι μέσα στο σπίτι μου και να πρέπει να είναι όλα τέλεια. Θα τρελαινόμουν, δεν μου αρέσει αυτή η φιγούρα η τέλεια. Το αγαπημένο μου πράγμα στον Χάρη είναι η τεράστια σιγουριά που μου δίνει. Ξέρω πάντα ότι είναι εκεί για εμένα. Πάντα. Ενώ έχω πει ότι ζηλευόμαστε, και δεν με νοιάζει κανείς τι θα μου πει, πείτε το τοξικό, ζηλευόμαστε. Ψάχνω και κινητό εννοείται. Ξέρεις τι γίνεται; Βγήκαν αυτά τα κινητά με χίλιους κωδικούς και δεν είναι εύκολο, παλιά ήταν πιο εύκολο», είχε δηλώσει η Αντελίνα Βαρθακούρη σε πρόσφατη συνέντευξή της.