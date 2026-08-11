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Θανάσης Τσαλταμπάσης – Αγοραστή Αρβανίτη: «Το πρώτο μας καλοκαίρι ως ομάδα»

Εκεί γιορτάσανε και όλοι μαζί τα γενέθλια της Αγοραστής
Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη
Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη / NDPPHOTO / NDP PHOTO
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Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη πήγαν τις πρώτες καλοκαιρινές διακοπές ως τετραμελής οικογένεια.

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη απέκτησαν το δέυτερο τον Φεβρουλαριο και πλέουν σε πελάγη ευτυχίας με την τετραμελή πλέον οικογένειά τους. Το ευτυχισμένο ζευγάρι έχει ήδη μία κόρη και πλέον ετοιμάζονται για το μεγάλωμα του γιου τους.

Ο αγαπημένος ηθοποιός πήρε τη σύζυγό του Αγοραστή Αρβανίτη και τα δύο παιδάκια τους, την 2,5 ετών κόρη τους την Θωμαϊδα και τον μόλις 5,5 μηνών γιο τους και έφυγαν να πάρουν λίγες ανάσες ξεκούρασης.

Εκεί γιορτάσανε και όλοι μαζί τα γενέθλια της Αγοραστής και εκεί περνάνε το πρώτο τους καλοκαίρι ως τετραμελής οικογένεια πια.

«Το πρώτο μας καλοκαίρι ως ομάδα ? λιγότερος ύπνος , περισσότερες αποσκευές , άπειρη κούραση και άπειρη αγάπη ?

@thanasis_tsaltampasis ο καλύτερος συμπαίκτης» έγραψε η τρισευτυχισμένη μαμά.

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