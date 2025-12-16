Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στόλισε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο με τον αρραβωνιαστικό της, Γιάννη Καραβασάνη

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φαίνεται να είναι έτοιμη να γιορτάσει τα φετινά Χριστούγεννα καθώς η ίδια θα βρει τον απαραίτητο χρόνο για να περάσει τις γιορτές με τον σύντροφό της Γιάννη Καραβασάνη και την οικογένεια της.

Όπως αποκάλυψε το μοντέλο και παρουσιάστρια του GNTM, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, εκείνη θα βρεθεί τόσο στην Πάτρα όσο και στον Βόλο για να μην απογοητεύσει ούτε τους δικούς της γονείς αλλά ούτε και του αγαπημένου της, Γιάννη Καραβασάνη.

«Θα μοιράσουμε τα Χριστούγεννα ανάμεσα στις οικογένειές μας. Λίγο στου Γιάννη, λίγο στη δική μας. Θα πάμε στους γονείς του στον Βόλο για τα πεθερικά και στην Πάτρα για την οικογένειά μου. Από παλιά ήταν έτσι για να μην έχει κανείς παράπονο. Να είσαι στη ζεστασιά με το φαγητό και… κουτσομπολιό στο σαλόνι», είχε αποκαλύψει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο Breakfast@Star.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο μοιράστηκε φωτογραφίες στο instagram από την καθημερινότητά της, τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ ανέβασε και δύο σπάνιες φωτογραφίες με τον αρραβωνιαστικό της, Γιάννη Καραβασάνη.

Η πρώτη είναι από μια εκδρομή τους, όπου η Ηλιάνα κάθεται στη θέση του συνοδηγού και η δεύτερη από τη στιγμή που στολίζουν μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους.

Γιάννης Καραβασάνης και Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποφάσισαν να κάνουν το μεγάλο βήμα στη σχέση τους, πριν από λίγους μήνες, όταν ο αρχιτέκτονας έκανε πρόταση γάμου στο γνωστό μοντέλο.

Οι δυο τους το 2015 είχαν παντρευτεί στο εξωτερικό ακολουθώντας στη συνέχεια χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή. Τα τελευταία χρόνια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης έγιναν ξανά ζευγάρι κάνοντας κοινά σχέδια για το μέλλον.