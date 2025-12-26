Η Ιωάννα Τούνη ετοιμάζεται να χαρίσει παιχνίδια του Πάρη σε ίδρυμα

Η Ιωάννα Τούνη περνάει τα Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον γιο της, Πάρη, απολαμβάνοντας τη θαλπωρή και τη ζεστασιά του σπιτιού της.

Η γνωστή influencer πριν από μερικές ημέρες είχε διοργανώσει ένα φιλανθρωπικό bazaar με τις φίλες της, ενώ πριν από μερικές ώρες ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κάνει ακόμα μία πράξη αλληλεγγύης και αγάπης. Η Ιωάννα Τούνη ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να δωρίσει μερικά από τα παιχνίδια του σε κάποιο ίδρυμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσω του Instagram έκανε γνωστό ότι προέβη σε μια εκκαθάριση στα παιχνίδια του Πάρη και έτσι με όποια δεν παίζει πολύ ο μικρούλης εκείνη θα τα δώσει σε ένα ίδρυμα προκειμένου να χαρίσει χαμόγελα και σε άλλα παιδάκια.

«Εγώ κλασικά κάνω δουλίτσες σπιτιού… Και πάντα όταν έρχονται οι φίλοι μου με ρωτάνε πως γίνεται να είναι το σπίτι μου στην πένα… Εγώ και η ψυχούλα μου το ξέρουμε.

Εν τω μεταξύ χθες όταν κοιμήθηκε ο Πάρης, έβγαλα από τα καλάθια όλα τα παιχνίδια του και τα έκανα εκκαθάριση και ταξινόμηση. Όσα δεν παίζει πολύ τα έβγαλα σε μια άκρη να τα χαρίσουμε σε κάποιο ίδρυμα.

Πιστεύω δε θα το καταλάβει ότι λείπουν γιατί τώρα, λόγω Χριστουγέννων πήρε πολλά νέα δώρα από τους φίλους μου που τον κακομαθαίνουν», έγραψε στην ανάρτησή της η Ιωάννα Τούνη.