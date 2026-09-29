Νίνο για Γιώργο Μαζωνάκη: Αυτά τα σκουλήκια είδαν ότι ο κόσμος τον αγαπούσε, δεν έχω γλείψει ποτέ σαύρες

Ο Νίνο «απασφάλισε» με ανάρτησή του στο Instagram, το πρωί της Τρίτης (29-09-2029) και μίλησε τόσο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και για τη δική του πορεία στην εγχώρια δισκογραφία. Ανέφερε ότι ουδέποτε μπήκε σε «αυλές» και ουδέποτε υπήρξε «χορηγός» στην καριέρα του.

Ο Νίνο ανέφερε πως ο τρόπος που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης τον πείραξε. Έκανε λόγο για «σκουλήκια» στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, τα οποία διαπίστωσαν πόσο αγαπητός ήταν ο καλλιτέχνης μετά τον θάνατό του.

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Αρχικά ο Νίνο επικεντρώθηκε στην καλλιτεχνική πορεία του: «Ο κόσμος με αγάπησε από την πρώτη στιγμή και τα τραγούδια μου… Από τότε που ξεκίνησε είχα μια πολύ μεγάλη χαρά που έμπαινα στο χώρο της μουσικής. Από τότε κατάλαβα ότι αυτός ο χώρος έχει πολλές δυσκολίες…

Τώρα είναι γεμάτο πονηρά σκουλήκια, ετερόφωτα που πολεμούν τους αυτόφωτους και περιμένουν στη γωνία την καταστροφή τους… Δεν ήμουν ποτέ σε αυλή, δεν είχα ποτέ χορηγό, δεν ήμουνα αναγκασμένος να μη μιλάω. Το 90% δεν είναι αυτόφωτοι και δε μιλάω μόνο για τραγουδιστές…

Έχω σημειώσει από παλιά ποιους σιχαίνομαι αφάνταστα, δηλαδή ο κύκλος μου, οι δικοί μου άνθρωποι ξέρουνε ποιοι είναι αυτοί. Όπως νομίζω ότι και ο κόσμος τους ξέρει με ονοματεπώνυμα. Δεν είμαι πιόνι κανενός, είμαι ο Νίνο Ξυπολιτάς και είμαι πεντακάθαρος. Δεν έχω γλείψει ποτέ τις σαύρες».

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Έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με έχει πειράξει πάρα πολύ αυτό. Και ο τρόπος που έφυγε και που έφυγε ο Μαζώ. Ένας αυτόφωτος άνθρωπος…Παρατηρώ αυτές τις ημέρες πως του φέρεται ο χώρος. Αυτά τα σκουλήκια είδαν ότι ο κόσμος τον αγαπούσε» ανέφερε ο Νίνο.

Νίνο και Γιώργος Μαζωνάκης, είχαν μια σταθερή σχέση αμοιβαίας εκτίμησης. Μάλιστα, ο Νίνο είχε βρεθεί ανάμεσα στους επώνυμους καλεσμένους που είχαν στηρίξει τον Γιώργο Μαζωνάκη σε πρεμιέρες και εμφανίσεις του στο παρελθόν.

