Λορέντζο Καριέρε: «Εκεί θα ήθελα να είμαστε» έγραψε ο γιος του 2,5 μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα του

Ο Λορέντζο Καριέρε έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026, σε ηλικία μόλις 51 ετών, με την θλιβερή είδηση να σκορπάει θλίψη. Ο γιος του, Ρομπέρτο Καριέρε, δυόμισι περίπου μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα του, συνεχίζει να βιώνει έντονα την απώλεια. Η ανάρτηση που έκανε την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου του 2026, είναι απόλυτα ενδεικτική.

Ο γιος του Λορέντζο Καριέρε δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια, στην οποία πόζαρε τότε μαζί με τον πατέρα του, συνοδεύοντάς την με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα. «Εδώ ήσουν εσύ. Εδώ ήμουν εγώ. Εκεί θα ήθελα να είμαστε για πάντα», έγραψε ο Ρομπέρτο Καριέρε, ανατρέχοντας σε μια στιγμή από την παιδική του ηλικία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρομπέρτο Καριέρε είχε συγκλονίσει και κατά την εξόδιο ακολουθία του Λορέντζο Καριέρε, όταν πήρε τον λόγο για να εκφωνήσει τον επικήδειο. «Μπαμπά μου, είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου και θα με βασανίσεις», είχε πει μεταξύ άλλων, αναφερόμενος με τον δικό του τρόπο σε μια υπόσχεση που είχε δώσει ο πατέρας του.

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε καταγωγή από την Ιταλία, λόγω του πατέρα του, Ρομπέρτο Καριέρε, με τον οποίο η Ματούλα γνωρίστηκε στο Λονδίνο. Ο γνωστός μουσικός έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι «Bar» πριν πολλά χρόνια, με παρουσιαστή τον Μίλτο Μακρίδη. Ήταν ο «κουλ» του επιτυχημένου ριάλιτι του Mega που ξεκίνησε το 2002. Στο παρελθόν είχε εργαστεί ως μοντέλο ενώ μετά το Bar, με τον συμπαίκτη του Γιώργο Ελευθέρα, δημιούργησαν το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα», που τότε έκανε αρκετά μεγάλη επιτυχία την χρυσή δεκαετία του 2000.