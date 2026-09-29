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Νίκη Κάρτσωνα και Νίκος Χατζής φεύγουν από την Αθήνα για εγκατάσταση στην Καλαμάτα – «Ήταν όνειρό μας»

«Θέλω να φύγω από την Αθήνα» ξεκαθάρισε η Νίκη Κάρτσωνα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε
Νίκος Χατζής και Νίκη Κάρτσωνα
Νίκος Χατζής και Νίκη Κάρτσωνα / NDP PHOTO
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Η Νίκη Κάρτσωνα και ο σύζυγός της, Νίκος Χατζής, έχουν μια ιδιαίτερα στενή και μόνιμη σχέση με την Καλαμάτα, καθώς αποτελεί τη γενέτειρά τους. Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (29-09-2026) καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και αποκάλυψε ότι το καλοκαίρι του 2027, θα εγκατασταθούν μόνιμα στην πόλη.

Η Νίκη Κάρτσωνα έκανε λόγια για την εκπλήρωση ενός ονείρου ετών. Ο Νίκος Χατζής διατηρεί ενεργή αθλητική παρουσία στην Καλαμάτα, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων και σε τοπικά «Basketball Summer Camps». Οι δυο τους θα παραμείνουν στην Αθήνα, μέχρι να τακτοποιήσουν τα πάντα. Ο γιος τους, δεν θα τους ακολουθήσει, όπως αποκάλυψε το πρώην μοντέλο.

«Ένα μεγάλο μου όνειρο είναι να επιστρέψω στην Καλαμάτα. Αυτός είναι ο στόχος της ζωής μου. Θέλω να φύγω από την Αθήνα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι εδώ από 12 χρονών, μου έδωσε πάρα πολύ ωραία πράγματα», είπε η Νίκη Κάρτσωνα.

«Η Καλαμάτα νιώθω ότι είναι από τις ωραιότερες πόλεις. Αναχωρούμε το καλοκαίρι και μένει ο Φίλιππος εδώ. Την έχω πάρει χρόνια την απόφαση. Έχω βάλει πολλές φορές τον εαυτό μου πίσω για τους άλλους. Νιώθω ότι είναι ένα όνειρό μου που δεν ρώτησα, απλά είπα ότι τελειώνοντας ο Φίλιππος το σχολείο, το πήρα απόφαση, εγώ θέλω να φύγω», ανέφερε η Νίκη Κάρτσωνα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ.

Η Νίκη Κάρτσωνα, έχοντας αφήσει πίσω της τις πασαρέλες, δραστηριοποιείται με επιτυχία ως επιχειρηματίας στον χώρο της μόδας. Διατηρεί τη δική της αλυσίδα καταστημάτων ρούχων, έχοντας μεταφέρει τη δραστηριότητά της και στην καρδιά της Καλαμάτας, με φυσικό κατάστημα στην οδό Αριστομένους.

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