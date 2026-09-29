Με παρόντα τον Τομ Κρουζ και λαμπερές παρουσίες η πρεμιέρα του «Digger» στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ

Με τον Τομ Κρουζ (Tom Cruise) να κλέβει τις εντυπώσεις πραγματοποιήθηκε στο Directors Village η πρεμιέρα της ταινίας «Digger» στο Λος ‘Αντζελες.

Ο διάσημος ηθοποιός φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του Σάντρα Χούλερ (Sandra Hüller), Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Ριζ ‘Αχμεντ (Riz Ahmed), Τζον Γκούντμαν (John Goodman), Μάικλ Στούλμπαργκ (Michael Stuhlbarg) και Έμα Ντ”Αρσι (Emma D’Arcy), καθώς και με τον σκηνοθέτη Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου (Alejandro González Iñárritu), ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του.

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Εμφανιζόμενος με σκούρο κοστούμι Armani και ανοιχτό πουκάμισο, ο Τομ Κρουζ αφιέρωσε χρόνο πριν από την έναρξη της προβολής στους συγκεντρωμένους θαυμαστές του, υπογράφοντας αυτόγραφα και βγάζοντας φωτογραφίες, σύμφωνα με το USA Today.

Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν οι παραγωγοί Τζέρι και Λίντα Μπρουκχάιμερ (Jerry & Linda Bruckheimer), ο Ρόμπερτ Τζον Μπερκ (Robert John Burke), η Τζέσικα ‘Αλμπα (Jessica Alba), η Κίρστεν Ντανστ (Kirsten Dunst), η Κέρι Κόντον (Kerry Condon), η Σοφία Μπουτέλα (Sofia Boutella), η Νάνσι Κάρτραιτ (Nancy Cartwright) και ο Μάιλς Κάτον (Miles Caton).

Στη μαύρη κωμωδία, ο σταρ υποδύεται τον Digger Rockwell, έναν πανίσχυρο μεγιστάνα πετρελαίου από το Τέξας η εταιρεία του οποίου ενδέχεται να προκάλεσε μια οικολογική καταστροφή ικανή να πυροδοτήσει ακόμη και πυρηνικό πόλεμο.

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Το σενάριο υπογράφει ο σκηνοθέτης μαζί με τους Αλεξάντερ Ντινελάρις (Alexander Dinelaris), Νίκολας Τζιακομπόνε (Nicolás Giacobone) και Σαμπίνα Μπέρμαν (Sabina Berman).

Το φιλμ των Warner Bros/Legendary αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες την 1η Οκτωβρίου.