Η ηθοποιός Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη έγινε μητέρα – Η τρυφερή ανάρτηση με το μωράκι της

Το πρώτο της παιδάκι έφερε στον κόσμο η γνωστή ηθοποιός Πατρίσια Μίλικ Περιστέρη, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στο Μεξικό.

Η όμορφη ηθοποιός που αγάπησε ευρέως το κοινό μέσα από τον ρόλο της Χαράς στη δραματική σειρά του MEGA, «Χαρά αγνοείται» μοιράστηκε το ευχάριστο νέο μέσα τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram. Μάλιστα, η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη ανακοίνωσε ότι απέκτησε το μωράκι της την Κυριακή (10.05.2026), που ήταν η Γιορτή της Μητέρας.

«Το να είσαι μητέρα είναι να ανακαλύπτεις μια αγάπη τόσο βαθιά, τόσο αγνή και τόσο συντριπτική, που αλλάζει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τον κόσμο. Το να είσαι μητέρα είναι επίσης φόβος. Οι σιωπηλές προσευχές, η συνεχής ανησυχία, το να ελέγχεις αν αναπνέουν, η ακατανίκητη ανάγκη να τα προστατεύσεις από τα πάντα», έγραψε ως λεζάντα στη φωτογραφία που δημοσίευσε στα social media.

Σε αυτήν φαίνεται η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη στο κρεβάτι του νοσοκομείο να κρατάει τρυφερά στην αγκαλιά της το μωράκι της.

Σημειώνεται ότι η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρι είναι παντρεμένη με τον Μεξικανό επιχειρηματία Μάρκο Κόχαμπ, τον οποίο γνώρισε στο Παρίσι.