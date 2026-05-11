Κατερίνα Καινούργιου: Λίγοι ήρθαν στο μαιευτήριο, την πρώτη μέρα ήταν προληπτικά στη μονάδα η μικρή

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στην εκπομπή της τη Δευτέρα (11.05.2026) και είδε ξανά τους αγαπημένους της συνεργάτες στο πλατό του «Super Κατερίνα». Μάλιστα, όταν συνομίλησε με τον Πέτρο Συρίγο έκανε και μία προσωπική αποκάλυψη.

Η γνωστή παρουσιάστρια ανέφερε ότι ήταν λίγοι οι άνθρωποι που την επισκέφθηκαν στο μαιευτήριο, ενώ το μωράκι της έμεινε προληπτικά στη μονάδα αυξημένης φροντίδας για μία ημέρα. Η Κατερίνα Καινούργιου, που γύρισε πανηγυρικά στην εκπομπή της, εξομολογήθηκε ότι ενώ ήταν με την κορούλα της στην αγκαλιά της είδε μπροστά της τον Πέτρο Συρίγο και συγκινήθηκε πολύ.

«Να σου πω κάτι; Δεν ήθελα να το πούμε δημόσια αλλά θα το πω. Πολύ λίγοι ήρθαν στο μαιευτήριο, έχω την πιο ωραία σκηνή από σένα. Ξέρω ότι δεν ήθελες να το πούμε αλλά θα το πω. Την πρώτη μέρα ήταν προληπτικά στη μονάδα η μικρή, είχα αγχωθεί.

Με το που την πήρα αγκαλίτσα και την είχα εδώ επάνω μου. Σε κάποια φάση ηρεμώ, ανοίγω τα μάτια μου και σε βλέπω από πάνω μου. Και συγκινήθηκα τόσο πολύ», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Το ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί. Σε ευχαριστώ που ήρθα», απάντησε στην παρουσιάστρια ο γνωστός μάγειρας και συνεργάτης της.