Η Ήβη Αδάμου για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού: «Η Ανατολή μας το ζητά κάθε μέρα»

Η Ήβη Αδάμου παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Real και μίλησε για την προσωπική της ζωή και την καριέρα της. Με τον Μιχάλη Κουινέλη έχουν ήδη αποκτήσει ένα παιδί και όπως φαίνεται σκέφτονται κατά διαστήματα το δεύτερο.

Ήβη Αδάμου και Μιχάλης Κουινέλης έχουν βρει τις ισορροπίες στον γάμο τους και δηλώνουν ευτυχισμένοι. Όπως έχει αναφέρει η τραγουδίστρια, το μυστικό που κρατάει τη σχέση τους είναι η ελευθερία, η ειλικρίνεια και η κατανόηση.

Αν έπρεπε να επιλέξεις μία αξία που θα ήθελες να περάσεις στην κόρη σου, ποια θα ήταν;

Η αλήθεια είναι ότι μόνο μία δεν μπορώ να διαλέξω. Την αρετή και την αξία της υπομονής της ειλικρίνειας πρώτα προς τον εαυτό της και μετά στους γύρω της του σεβασμού και της ευγένειας! Από εκεί και πέρα, θα ήθελα όταν βγει εκεί έξω να είναι μια ανεξάρτητη γυναίκα και δυναμική, που θα μπορεί να σταθεί στα πόδια της χωρίς όμως να διστάσει να ζητήσει, αν χρειαστεί ποτέ τη βοήθειά μας!

Θα ήθελες να χαρίσεις στην κόρη σου ένα αδελφάκι; Σας το ζητά;

Η Ανατολή μάς το ζητά κάθε ημέρα και μετά το παίρνει πίσω (γέλια). Θα το ήθελα κάποια στιγμή. Αν είναι τυχερό, θα γίνει.

Αν έγραφες τραγούδι για την κόρη σου, τι τίτλο θα είχε;

«Ανατολή» θα της ευχόμουν σε όλα της. Πάντα να λάμπει και να ξεπροβάλλουν όλα γύρω της τόσο όμορφα όσο η Ανατολή του ήλιου.

Είσαι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Ποια μυστικά διατροφής και γυμναστικής ακολουθείς;

Γενικά μου αρέσει να γυμνάζομαι και δοκιμάζω διάφορα είδη γυμναστικής. Είναι πλέον ρουτίνα μου. Όπως και η διατροφή, πάντα σε φυσιολογικά πλαίσια, υπάρχει καθημερινά. Δεν στερούμε, δεν υπερβάλλω. Παν μέτρον άριστον.

Πώς διαχειρίζεσαι την προβολή και την έκθεση, ειδικά σε μια εποχή που όλα κρίνονται από το Instagram;

Προσπαθώ να τη διαχειρίζομαι όσο πιο ισορροπημένα γίνεται. Δεν μου αρέσει ούτε η υπερβολική προβολή αλλά ούτε και η υπερβολική εσωστρέφεια. Αν βέβαια ζούσα σε μια άλλη εποχή, που δεν υπήρχαν αυτά, ίσως ταίριαζα πιο πολύ. Τώρα πια λίγο με φοβίζουν και με προβληματίζουν, όσο και αν θεωρούνται εργαλείο δουλειάς για πάρα πολύ κόσμο μέσα σε αυτούς και εγώ.