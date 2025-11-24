Η Κάμαλα Χάρις επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της δισκογραφικής εταιρείας του Τζακ Γουάιτ

Η πρώην αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις επισκέφθηκε πρόσφατα το Third Man Records, τη δισκογραφική εταιρεία, δισκοπωλείο και μουσικό χώρο με έδρα το Νάσβιλ, που ανήκει στον Τζακ Γουάιτ.

Η Χάρις σύμφωνα με τον Γουάιτ «συναντήθηκε με ντόπιους μουσικούς και τραγουδοποιούς για συζήτηση στα κεντρικά μας γραφεία». «Ήταν τόσο χαλαρή και ενέπνευσε το προσωπικό και τους δημιουργούς της TMR, και ελπίζουμε ότι την εμπνεύσαμε κι εμείς» εξήγησε.

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ βρέθηκε στο Τενεσί στο πλαίσιο της περιοδείας προώθησης του βιβλίου της και στη συζήτηση με καλλιτέχνες κυριάρχησαν θέματα που αφορούν την πολιτική, τον πολιτισμό και την ιστορία της μουσικής βιομηχανίας.

Ο Τζακ Γουάιτ, μουσικός, κιθαρίστας και τραγουδιστής των White Stripes κοινοποίησε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σύντομο βίντεο στο οποίο δείχνει στην Κάμαλα Χάρις τη Scully της δισκογραφικής εταιρείας — την πρωτότυπη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε στην King Records στο Σινσινάτι, στην οποία η Third Man εξακολουθεί να βασίζεται για την ηχογράφηση των ζωντανών ηχογραφήσεων.