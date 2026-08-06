Η Κατερίνα Καινούργιου ξανά στην Παναγιά Εκατονταπυλιανή μετά την εκπλήρωση του τάματος να γίνει μητέρα

Η Κατερίνα Καινούργιου βιώνει μία από τις πιο όμορφες και ουσιαστικές περιόδους της ζωής της, όπως έχει τονίσει η ίδια, καθώς πριν από 4 μήνες γέννησε για πρώτη φορά μητέρα. Από τότε η μικρή Ξένια είναι η απόλυτη προτεραιότητας της παρουσιάστριας και του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Εδώ και καιρό η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται σε mood διακοπών μαζί με την οικογένειά της και επισκέφθηκαν τόσο την Πάρο, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο Παναγιώτης Κουτσουμπής όσο και την Αντίπαρο και τη Μύκονο. Η παρουσιάστρια την Πέμπτη (06.08.2026) αποκάλυψε μέσω του Instagram ότι μετά την ολιγοήμερη παραμονή τους στο «νησί των ανέμων» επέστρεψαν στην Πάρο και επισκέφθηκε ξανά την αγαπημένη της εκκλησία, την Παναγιά Εκατονταπυλιανή.

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Όπως έχει αποκαλύψει, λίγο καιρό πριν μάθει ότι ήταν έγκυος στην κορούλα της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή είχε κάνει ένα τάμα στην Παναγιά Εκατονταπυλιανή της Πάρου ώστε να μπορέσει να γίνει μητέρα και αφού εκπληρώθηκε το τάμα της επέστρεψε πριν λίγο καιρό στην εκκλησία για να ευχαριστήσει την Παναγία. Τώρα την επισκέφθηκε, λοιπόν, για ακόμα μία φορά και μοιράστηκε δύο στιγμιότυπα στα stories της στο Instagram.

«Βοήθειά μας», έγραψε ως λεζάντα πάνω στη φωτογραφία της η Κατερίνα Καινούργιου.

H ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου μέσα από την εκκλησία

Μία εξωτερική φωτογραφία της εκκλησίας που ανέβασε η γνωστή παρουσιάστρια

Σημειώνεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου την Τρίτη (21.07.2027) πήγε ξανά στην εκκλησία για να δωρίσει ένα χρυσό «ευχαριστώ»που εκπληρώθηκε το τάμα της να γίνει μητέρα και μοιράστηκε τα νέα της με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

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«Πέρσι τέτοια εποχή έκανα τάμα στην Παναγία τη Δεομένη… Είναι μία από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές εικόνες που φυλάσσονται στον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Παροικιά της Πάρου.

Φέτος είναι αυτό. Νιώθω τόσο ευλογημένη», είχε γράψει στο Instagram η Κατερίνα Καινούργιου.