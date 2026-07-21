Κατερίνα Καινούργιου: Εκπληρώθηκε το τάμα της να γίνει μάνα κι ευχαρίστησε την Παναγιά Εκατονταπυλιανή

Η Κατερίνα Καινούργιου εδώ και χρόνια ονειρευόταν να αποκτήσει το δικό της παιδί και φέτος είδε τη μεγάλη αυτή επιθυμία της να γίνεται πραγματικότητα.

Η γνωστή παρουσιάστρια του ALPHA, λίγο καιρό πριν μάθει ότι ήταν έγκυος στην κορούλα της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή είχε κάνει ένα τάμα στην Παναγιά Εκατονταπυλιανή της Πάρου ώστε να μπορέσει να γίνει μητέρα. Η Κατερίνα Καινούργιου αφού εκπληρώθηκε το τάμα της επέστρεψε στην εκκλησία για να ευχαριστήσει την Παναγία.

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Αυτό το διάστημα παραθερίζει οικογενειακώς στην Πάρο και ήταν η κατάλληλη στιγμή για να πάει ξανά στην ξακουστή εκκλησία του νησιού και να πει «ευχαριστώ» στην Παναγιά που της χάρισε το ομορφότερο δώρο της ζωής της, την μονάκριβη κορούλα της, που θα πάρει το όνομα Ξένια.

Έτσι την Τρίτη (21.07.2027) η παρουσιάστρια πήγε στην εκκλησία για να δωρίσει ένα χρυσό «ευχαριστώ» στην εκκλησία και μοιράστηκε τα νέα της με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

«Πέρσι τέτοια εποχή έκανα τάμα στην Παναγία τη Δεομένη… Είναι μία από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές εικόνες που φυλάσσονται στον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Παροικιά της Πάρου», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου σε δεύτερο story που ανέβασε στο Instagram.

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«Φέτος είναι αυτό. Νιώθω τόσο ευλογημένη», έγραψε αποκαλύπτοντας ότι χάρισε ένα χρυσό «ευχαριστώ» στον ναό.

«Η ονομασία “Δεομένη” σημαίνει “η Παναγία που προσεύχεται και ικετεύει”. Απεικονίζεται με τα χέρια υψωμένα σε στάση προσευχής προς τον Θεό, εκφράζοντας τη μεσιτεία της υπέρ των ανθρώπων. Η εικόνα θεωρείται ιδιαίτερα θαυματουργή και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια της Εκατονταπυλιανής. Πιστοί από όλη την Ελλάδα προσέρχονται για να προσευχηθούν μπροστά της…», έγραψε μεταξύ άλλων σε άλλη ανάρτηση.

«Μέσα σε έναν χρόνο άλλαξαν όλα και δε θυμάμαι να έχω νιώσει ποτέ πιο ευτυχισμένη. Πιο πλήρης… Μερικές φορές η ευτυχία δεν κάνει θόρυβο. Απλώς κοιμάται δίπλα σου», είχε αποκαλύψει πρόσφατα η Κατερίνα Καινούργιου για την ευτυχία που νιώθει λόγω του ερχομού της κόρης της.