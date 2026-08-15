Μαρία Αντωνά και Γιώργος Λιάγκας στις Σεϋχέλλες: «Να βρίσκουμε πάντα μικρούς λόγους να χαμογελάμε»

Η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας πέρασαν στις Σεϋχέλλες μέρος των φετινών καλοκαιρινών διακοπών τους, με την ραδιοφωνική παραγωγό να μοιράζεται ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, εικόνες από το ταξίδι τους, στην προσωπική σελίδα της στο Instagram.

Η Μαρία Αντωνά πόζαρε στις Σεϋχέλλες γεμάτη θετική ενέργεια και δέχτηκε ευχές για την ονομαστική της γιορτή. Ο Γιώργος Λιάγκας δεν ήταν σε καμιά από τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η σύντροφός του. Ωστόσο οι δυο τους ταξίδεψαν μαζί στον εξωτικό προορισμό.

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Η Μαρία Αντωνά συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα τρυφερό μήνυμα, εκφράζοντας τις βαθύτερες επιθυμίες της για τη ζωή και την καθημερινότητα. Αυτολεξεί, η Μαρία Αντωνά έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της:

«Σήμερα η ευχή μου είναι μία .. Να γεμίζουμε τη ζωή μας ταξίδια, αγάπη και στιγμές με τους ανθρώπους της καρδιάς μας… γιατί αυτές είναι οι αναμνήσεις που μένουν για πάντα. Και μια ευχή από καρδιάς για όλους… να έχουμε υγεία, αγάπη και ανθρώπους που μας αγαπούν αληθινά. Να βρίσκουμε πάντα μικρούς λόγους να χαμογελάμε, όμορφες στιγμές να κρατάμε στην ψυχή μας και όνειρα που μας ταξιδεύουν. Να είναι η ζωή όλων μας γεμάτη φως, καλοσύνη και αγάπη».

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά είναι ζευγάρι από το 2024, με τη σχέση τους να ξεκινά διακριτικά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι πρώτες κοινές εμφανίσεις και τα ταξίδια τους επιβεβαίωσαν τις φήμες περί ειδυλλίου, ενώ όσο περνούσε ο καιρός οι δυο τους άρχισαν να εμφανίζονται όλο και πιο άνετοι δημόσια, χωρίς να κρύβουν τη σχέση τους.