Δήμητρα Αλεξανδράκη: Το εντυπωσιακό μονόπετρο από το ταξίδι της στις Μαλδίβες και η μαντινάδα για τον γάμο

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ταξίδεψε το φετινό καλοκαίρι στις Μαλδίβες μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την ίδια και ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου επέλεξε να μοιραστεί μια ιδιαίτερη εικόνα. Στο στιγμιότυπο, αυτό που τραβά την προσοχή είναι το εντυπωσιακό μονόπετρο στο χέρι της, με την ίδια να πλαισιώνει την εικόνα με μια μαντινάδα με ξεκάθαρη αναφορά στον γάμο.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη είχε ταξιδέψει στις Μαλδίβες με τον σύντροφό της. Δεν θέλησε να διευκρινίσει αν το μονόπετρο στο χέρι της, σχετίζεται με πρόταση γάμου. Η ίδια έχει επιλέξει να προστατεύει την προσωπική ζωή της και να μοιράζεται περιορισμένες πληροφορίες.

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Η μαντινάδα πάντως οδηγεί σε συνειρμούς: «Όλεν η ζωή μ’, εσύ, Τ’ κατσίας σ’, γιαβρόπο μ’, πολλά αγαπώ σε! Κύρη μου, εδά που μ’ έταξες στεφάνι να μου βάλεις, κρήσσα καρδιά σου δίδω εγώ, στα χέρια σου να βάλεις… Κι αν είναι η μοίρα μας μαζί τα χρόνια να διαβούμε, το ναι σου λέω περήφανα αντάμα να γερούμε…».

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη πρόσφατα είχε ξεσπάσει μέσω ενός βίντεο που ανέβασε στο κανάλι της στο Youtube. Έχοντας η ίδια πολυετή εμπειρία στον χώρο του modeling και γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τις απαιτήσεις μιας πασαρέλας, έδειξε την ενόχλησή της για την εικόνα που αντίκρισε σε fashion show που έδωσε το «παρών».

«Αυτήν την εβδομάδα πήγα σε ένα εκπληκτικό fashion show που επιμελήθηκε η σχεδιάστρια μου, η Τζένη… Ένα πράγμα που παρατήρησα είναι ότι τα μοντέλα, τελείως αντικειμενικά, δεν ήξεραν να αναδείξουν τις δημιουργίες του κάθε σχεδιαστή ή σχεδιάστριας. Δεν μπορεί να είναι ένα ρούχο που να πρέπει να του δώσεις αέρα και εσύ να βγαίνεις και να το κρατάς. Ήθελα να ανέβω στη σκηνή να τις χαστουκίσω! Αλήθεια. Επίσης ήταν τσαλακωμένα τα ρούχα, γιατί φαινόταν ότι καθόντουσαν», είχε πει η Δήμητρα Αλεξανδράκη.