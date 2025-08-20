Η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε πως άγνωστος μιλούσε σε πλατφόρμα gaming με τον γιο της – «Τρελάθηκα, έπαθα σοκ»

«Σκέφτηκα πώς μπόρεσε το παιδάκι να μπει μέσα σε αυτό το πράγμα (σ.σ. πλατφόρμα) και να αρχίσει να μιλάει με έναν άγνωστο. Δεν τον ήξερε», είπε η Κατερίνα Καραβάτου.

Μία τρομακτική ιστορία με τον γιο της, Αρίωνα, μοιράστηκε η Κατερίνα Καραβάτου στον αέρα της εκπομπής της «Καλοκαίρι Πάρεα» του ΑΝΤ1 με αφορμή το θέμα για τους κινδύνους που εγκυμονούν στο διαδίκτυο για τα παιδιά και το πώς μπορούν οι γονείς να λάβουν τα μέτρα τους.

Η γνωστή παρουσιάστρια εξήγησε πως ένας άγνωστος είχε πιάσει την κουβέντα για 10 ολόκληρα λεπτά στον 9χρονο γιο της, μέσα από πλατφόρμα gaming. Όπως είπε, όταν συνειδητοποίησε πως το παιδί της μιλά με αυτόν τον άνθρωπο, σοκαρίστηκε και στη συνέχεια του εξήγησε όλα όσα πρέπει να προσέχει από τη στιγμή που μπαίνει στο διαδίκτυο.

«Θέλω να σας πω μια πραγματική ιστορία που συνέβη με τον γιο μου, τον Αρίωνα ο οποίος είναι εννέα ετών. Βρέθηκε σε ένα άλλο σπίτι και έπαιζε, φορούσε ακουστικά. Εγώ δε θέλω να απομονώνεται τις ώρες που μπορεί να παίζει. Εμείς οι ενήλικες ήμασταν σε έναν χώρο, το παιδάκι σε έναν άλλο χώρο και μίλαγε μόνο του», είπε αρχικά η Κατερίνα Καραβάτου.

«Και σκέφτομαι, “τι λέει ο Αριώνας; Μήπως με φωνάζει και δεν έχω καταλάβει”. Και πάω εκεί, και μιλούσε με κάποιον άνθρωπο, άγνωστο, μέσα από μια πλατφόρμα gaming. Έπαθα σοκ. Σκέφτηκα πώς μπόρεσε το παιδάκι να μπει μέσα σε αυτό το πράγμα και να αρχίσει να μιλάει με έναν άγνωστο. Δεν τον ήξερε, ρώτησα», συνέχισε.

Κλείνοντας, η Κατερίνα Καραβάτου πρόσθεσε: «Σας εξηγώ ότι ήταν 10 λεπτά εκεί μόνο του το παιδάκι και είχε γίνει αυτό το πράγμα. Τρελάθηκα. Μετά άρχισα να ψάχνω. Κάναμε πολλές συζητήσεις ότι δε δίνουμε κωδικούς ποτέ, δε μιλάμε ποτέ με άγνωστους ανθρώπους ποτέ».