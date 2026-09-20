Σταμάτης Γονίδης: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε» – Η ατάκα που έγινε viral στα social media και προκάλεσε αντιδράσεις

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Σταμάτη Γονίδη και μία ατάκα που είπε σε εμφάνισή του με την Άντζελα Δημητρίου. Κάποιοι συνδύασαν τα λεγόμενα του τραγουδιστή με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στα social media.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή! Ο Σταμάτης Γονίδης το Σάββατο (19.09.2026) εμφανίστηκε επί σκηνής με την Άντζελα Δημητρίου και άρχισε να λέει μια ιστορία. Τη στιγμή αυτή κάποιοι θαμώνες του νυχτερινού κέντρου θέλησαν να τη βιντεοσκοπήσουν. Ο τραγουδιστής περιέγραφε την επίσκεψή του σε κάποιο νεκροταφείο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάποιοι να συνδυάσουν τα λεγόμενά του με το πρόσωπο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Όπως περιέγραψε ο Σταμάτης Γονίδης πήγε σε ένα νεκροταφείο και τον ρώτησε ο φύλακας αν είναι καλά, τότε εκείνος απάντησε ότι είναι μια χαρά, αλλά ο άνθρωπος που πήγε να επισκεφθεί… όχι.

«Πάω, λοιπόν, και μου λέει ο σεκιουριτάς “πώς είστε; Είστε καλά;”. Λέω “εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε. Θεός σχωρέστον”», ακούγεται να λέει στο βίντεο που ανέβηκε στα social media και έγινε αμέσως viral.

Η συγκεκριμένη φράση του Σταμάτη Γονίδη στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει ένα κύμα σχολίων στο διαδίκτυο, με πολλούς να θεωρούν ατυχές το γεγονός ότι ο τραγουδιστής θέλησε να πει αυτήν την ιδιαίτερη και – ίσως – χιουμοριστική ιστορία λίγες ημέρες μετά τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, πολλοί αναφέρθηκε και στη στάση της Άντζελας Δημητρίου, η οποία ακούγοντας τον έμεινε… στήλη άλατος.