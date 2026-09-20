Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Νιώθω ότι έχω δύο αγγέλους στον ουρανό»

Μία νέα συνέντευξη έδωσε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και αναφέρθηκε στους θανάτους των γονιών του και το τρόπο που κατάφερε να διαχειριστεί την απώλεια.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Κυριακή (20.09.2026) στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και μίλησε για όλα στη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη. Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης εξομολογήθηκε ότι έχει δύο αγγέλους που τον φυλάνε, εννοώντας τη μητέρα και τον πατέρα του που έχουν φύγει από τη ζωή.

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«Πολλοί συνάνθρωποί μου έχουν δεχτεί το κομμάτι της απώλειας σε πολύ νεότερη ηλικία, οπότε είναι και πιο νέα η ψυχή στο να αντιληφθεί τη βασική έννοια του συναισθήματος. Και επειδή είναι κάτι το οποίο θα συμβαίνει για πάντα στους ανθρώπους, είναι η μοίρα αυτή, νομίζω πρέπει να το αποδεχτείς, να μην το κρατήσεις μέσα σου, να είσαι ειλικρινής απέναντι στο συναίσθημα, να μην ντραπείς ποτέ, να μην κλειστείς ποτέ και σιγά σιγά με τον καιρό να πεις ότι δεν πρέπει να σταματάει η ζωή. Γιατί, ούτως ή άλλως, οι άνθρωποι που σε αγαπάνε, θέλουν να σε βλέπουν πάντα με ανιδιοτέλεια να προχωράς, να εξελίσσεσαι, είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά είτε κάθε μέρα», είπε αρχικά ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, μιλώντας για την απώλεια.

«Το θυμάμαι από την επέμβαση που είχα κάνει στη μέση και κάθε βήμα ήταν ένας Γολγοθάς. Μετά από δέκα μέρες, μετά από πόσες φυσιοθεραπείες άρχισες να προχωράς λίγο καλύτερα και να εμπιστεύεσαι και πάλι το σώμα σου. Νομίζω έχει να κάνει το ίδιο και με την ψυχή σου. Να είσαι ανοιχτός σε αυτό το κομμάτι. Ακόμα και να σε βαρύνει κάπου – που σε βαραίνει γιατί το “για πάντα” είναι λίγο περίεργο – να μπορείς να το λες», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

Τέλος, ο γνωστός ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Νιώθω ότι έχω δύο αγγέλους στον ουρανό. Έχω πολλούς αγγέλους ευτυχώς. Όχι μόνο στον ουρανό, και εδώ στη γη. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτό. Οι δικοί μου άγγελοι μου θυμίζουν να μην παίρνω τίποτα ως δεδομένο και να είναι όλα τα πράγματα σημαντικά όσο γίνεται. Γιατί πιο μικρός ούτε την ωριμότητα είχα ούτε τη σκέψη, ήμουν λίγο χαρταετός στα πράγματα. Τώρα μεγαλώνοντας στέκομαι πιο πολύ στα απλά πράγμα».