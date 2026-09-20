Αντώνης Ρέμος: «Ήθελαν να με δουν να τελειώνω, αλλά είμαι πολύ σκληρός για να πεθάνω – Δεν έχω καμία ενοχή για τίποτα»

Μια αφοπλιστική συνέντευξη έδωσε ο Αντώνης Ρέμος με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 ετών στο ελληνικό τραγούδι. Ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε για την καριέρα του, τις δυσκολίες που έχει περάσει και τους επικριτές του.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;» με τον Θεολόγο Ηλιού και απάντησε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις. Ο Αντώνης Ρέμος – μεταξύ άλλων – σημείωσε ότι είναι πολύ σκληρός για να… πεθάνει και να παρατήσει την καριέρα του, ενώ υπογράμμισε ότι δεν έχει αδικήσει ποτέ κανέναν.

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«Έχω παλέψει πάρα πολύ. Ό,τι μου δόθηκε, μου δόθηκε με πολύ αγώνα, πολύ πείσμα. Πολλοί θα ήθελαν να τα παρατήσω, αλλά δεν τα παρατάω. Πολλοί θα ήθελαν να με δουν στα πατώματα και να με δουν να τελειώνω, αλλά νιώθω ότι είμαι πολύ σκληρός για να πεθάνω, όπως ήταν ο τίτλος μιας παλιάς ταινίας. Παίρνω πολύ μεγάλη δύναμη από την αγάπη του κόσμου εδώ και 30 χρόνια. Παίρνω αγάπη χωρίς σταματημό», δήλωσε ο Αντώνης Ρέμος, με το 12ο λεπτό της συνέντευξής του.

Παράλληλα, κλήθηκε να απαντήσει και στην ερώτηση αν πιστεύει ότι «το περιμένουν στη γωνία για όλα» κι εκείνος παραδέχτηκε: «Δεν ξέρω αν με περιμένουν στη γωνία. Εγώ νιώθω ότι δεν έχω καμία ενοχή για τίποτα, για αυτά για τα οποία θέλουν να με κατηγορήσουν κάποιοι. Νιώθω ότι έχω το μέτωπό μου καθαρό. Είμαι περήφανος για όλα μου τα σωστά και όλα μου τα λάθη. Γιατί και τα λάθη πρέπει να γίνονται στη ζωή, αρκεί να τα αναγνωρίζεις. Αλλά πάνω απ’ όλα δεν έχω πειράξει άνθρωπο. Πιστεύω ότι δεν έχω αδικήσει και από κει πέρα προχωράω τη ζωή μου με σεβασμό και αγάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Αντώνης Ρέμος αποκάλυψε μεταξύ άλλων πώς ο Αντώνης Βαρδής του έδωσε το τραγούδι «Έτσι ξαφνικά», χαρακτηρίζοντας το κομμάτι ως το «πρώτο δώρο» που το χάρισε ο αξέχαστος τραγουδοποιός.