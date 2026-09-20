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Τζέιμς Μποντ: Ο Σον Κόνερι δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τον κατάσκοπο 007, αποκαλύπτει ο γιος του Ρότζερ Μουρ

«Η εποχή του Ρότζερ Μουρ ήταν όταν έπρεπε να είναι, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν τα πράγματα ήταν λίγο λιγότερο σοβινιστικά» λέει ο γιος του
Ο Sean Connery ως James Bond στην ταινία «Diamonds Are Forever»
Ο Sean Connery ως James Bond στην ταινία «Diamonds Are Forever» / EPA PHOTO
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«Ο Σον Κόνερι δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο του κατασκόπου», δήλωσε ο γιος του Ρότζερ Μουρ, Τζέφρι Μουρ, σχετικά με τις ταινίες Τζέιμς Μποντ, για τον διασημότερο κινηματογραφικό μυστικό πράκτορα στην υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητος.

Σύμφωνα με τον Τζέφρι Μουρ, ο οποίος μίλησε στην «Daily Mail», οι παραγωγοί είχαν αρχικά στο μυαλό τους τον Ρότζερ Μουρ, ο οποίος τελικά έγινε ο τρίτος ηθοποιός που υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ στην όγδοη ταινία του franchise, «Live and Let Die» του 1973.

«Ήταν η πρώτη τους επιλογή, τον είχαν στο μυαλό τους, αλλά δεν μπορούσε να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του με την τηλεοπτική εταιρεία ITC», εξήγησε ο γιος του Ρότζερ Μουρ.

Στη συνέχεια ο Τζέφρι Μουρ συμπλήρωσε: «Ο συγγραφέας των βιβλίων του Μποντ Ίαν Φλέμινγκ ήταν θαυμαστής του ”The Saint” και σίγουρα τον είχε στο μυαλό του. Επιπλέον, ήταν φίλος με τον Κάμπι και τον Χάρι (τους παραγωγούς των ταινιών Μποντ, Άλμπερτ Ρ. ”Κάμπι” Μπρόκολι και Χάρι Σάλτσμαν). Έπαιζαν χαρτιά μαζί, πήγαιναν για φαγητό και έκαναν διάφορα».

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, το γεγονός πως ο πατέρας του, ο Ρότζερ Μουρ, δεν ανέλαβε τον ρόλο στις πρώτες ταινίες, αποδείχτηκε σωστή επιλογή:

«Αυτός είναι και ο λόγος που ο Μποντ είναι τόσο σπουδαίο franchise, γιατί κάθε ηθοποιός αντικατοπτρίζει την εποχή του. Και η δική του εποχή ήταν όταν έπρεπε να είναι, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν τα πράγματα ήταν λίγο λιγότερο σοβινιστικά. Ο Κόνερι είναι πιστός στα μυθιστορήματα του Φλέμινγκ, όμως έγραψαν τον χαρακτήρα στα μέτρα του Ρότζερ, γιατί δεν είχε νόημα να προσπαθήσουν να τον κάνουν σκληρό τύπο όπως τον Σον. Οι εποχές είχαν αλλάξει και ο Ρότζερ έφερε στον χαρακτήρα μια απόσταση και λίγη περισσότερη ενσυναίσθηση».

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