Η Κάθριν Ο’Χάρα πέθανε από πνευμονική εμβολή που προκλήθηκε από καρκίνο

Γνωστή έγινε η αιτία θανάτου της ηθοποιού Κάθριν Ο’Χάρα, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό για τον ρόλο της ως μητέρα του Κέβιν στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι», η οποία έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου σε ηλικία 71 ετών, στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Η βραβευμένη ηθοποιός Κάθριν Ο’Χάρα, γνωστή από την ταινία «Μόνος στο Σπίτι» αλλά και για τον ρόλο της στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Schitt’s Creek», πέθανε από πνευμονική εμβολή, όπως αποκάλυψε το πιστοποιητικό θανάτου της στις ΗΠΑ. Πέρα από τον θρόμβο αίματος στους πνεύμονες, στο πιστοποιητικό θανάτου αναφερόταν και καρκίνος του ορθού ως μακροχρόνια αιτία θανάτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λάμβανε θεραπεία για τον καρκίνο από τον Μάρτιο του 2025.

Στο πιστοποιητικό θανάτου, που εξασφάλισε το TMZ, σημειώνεται ότι η Ο’Χάρα αποτεφρώθηκε και ότι τα λείψανά της παραδόθηκαν στον σύζυγό της, Ρόμπερτ «Μπο» Γουέλτς.

Η Κάθριν Ο’Χάρα ενσάρκωσε πλήθος εμβληματικών ρόλων στη διάρκεια της καριέρας της, πρωταγωνιστώντας σε σειρές και ταινίες όπως το «Schitt’s Creek», το «Beetlejuice», αλλά και – ίσως πιο χαρακτηριστικά – στον ρόλο της μητέρας του Μακόλεϊ Κάλκιν στις δύο πρώτες ταινίες «Μόνος στο Σπίτι».

Πιο πρόσφατα, απέσπασε υποψηφιότητα για Emmy για τη δουλειά της δίπλα στον Σεθ Ρόγκεν στη σειρά του Apple TV+ «The Studio». Στην πορεία της καριέρας της τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων δύο Emmy, δύο SAG Awards και μία Χρυσή Σφαίρα, ανάμεσα σε άλλα βραβεία.

Η Ο’Χάρα συνεργάστηκε συχνά με τον Κρίστοφερ Γκεστ, εμφανιζόμενη στις σατιρικές του ταινίες όπως το «Best in Show», το «For Your Consideration», το «Waiting for Guffman» και το «A Mighty Wind».

Επίσης, είχε δώσει τη φωνή της σε αγαπημένα κινούμενα σχέδια όπως το «The Nightmare Before Christmas» και το «Chicken Little».

Η ηθοποιός ξανά γνώρισε μεγάλη αναγνώριση στην καριέρα της στην ηλικία των 60, αρχίζοντας με τον ρόλο της ως η πλούσια αλλά φτωχή πια Μόιρα Ρόουζ στη σειρά «Schitt’s Creek» του CBC, μαζί με τους Ευγένιο και Νταν Λέβι και την Άνι Μέρφι.