Η Κένταλ Τζένερ μοιράστηκε αποκαλυπτικές πόζες στην παραλία και ενθουσίασε τους followers της

Η Κένταλ Τζένερ θεωρείται δικαίως ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα της γενιάς της, αφού διαθέτει σπάνια ομορφιά και κάλλη. Μάλιστα, η μόνη από τις αδελφές της που δεν έχει «πειράξει» ιδιαίτερα την εμφάνισή της.

Η μικρή αδελφή της Κιμ Καρντάσιαν συχνά μοιράζεται στιγμές από τη ζωή της με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram. Αυτό έκανε ξανά, μόνο που αυτή τη φορά οι φωτογραφίες της Κένταλ Τζένερ είναι άκρως… αποκαλυπτικές. Η όμορφη επιχειρηματίας πόζαρε με αλλά και χωρίς μαγιό της παραλία, ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ακριβώς εκεί που πρέπει να είμαι», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της και μοιράστηκε με τους followers της μία σειρά από αγαπημένες πόζες της.

View this post on Instagram A post shared by Kendall (@kendalljenner)

Πρόσφατα, η Κένταλ Τζένερ έστησε ένα ειδυλλιακό σκηνικό σε μία αμμώδη παραλία και γιόρτασε τα 30ά γενέθλιά της μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Άλλωστε το διάσημο μοντέλο λατρεύει τη θάλασσα και δεν το κρύβει.

«Η σχέση μου με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι λίγο εθιστική αυτή τη στιγμή, κάτι που δεν μου αρέσει και δεν είμαι περήφανη που το λέω αυτό… αλλά νιώθω επίσης ότι αυτό είναι κάτι που πιθανότατα μπορεί να αντιμετωπίζουμε οι περισσότεροι από εμάς», είχε δηλώσει η Κένταλ Τζένερ είχε μιλήσει για τον εθισμό της στα social media, μιλώντας στη σειρά «Open Minded: Unpacking Anxiety» του Vogue.