Κατηγορηματικά απέκλεισε η Κίρα Νάιτλι το ενδεχόμενο να επιστρέψει κινηματογραφικά στο ρόλο της στους Πειρατές της Καραϊβικής. Ο τρόπος που αποχώρησε ο χαρακτήρας της από την τελευταία ταινία, της άρεσε και δεν θέλει να το αλλάξει.

Η Κίρα Νάιτλι υποδύθηκε στους Πειρατές της Καραϊβικής την Ελίζαμπεθ Σουάν. Ήταν από τις πρώτες ταινίες της καριέρας της και τη βοήθησαν να… εκτοξευτεί.

Όταν η Αγγλίδα πρωταγωνίστρια ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του EW για το ενδεχόμενο επιστροφής της σε νέα ταινία απάντησε: «Αναχώρησε τόσο όμορφα. Αναχώρησε μακριά με λαμπρό στυλ».

Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από την πρώτη ταινία «Οι Πειρατές της Καραϊβικής», με την Κίρα Νάιτλι να είναι στο καστ από την πρώτη ταινία.

Ωστόσο η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δεν θυμάται «πολλά», επειδή τη γύρισε σε ένα τόσο κομβικό και απίστευτα πολυάσχολο στάδιο της καριέρας της.

Για την πρώτη ταινία «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η Κατάρα του Μαύρου Μαργαριταριού» η Κίρα Νάιτλι είπε: «Εκτόξευσε πραγματικά την καριέρα μου. Εκείνη τη χρονιά γύρισα επίσης τις ταινίες Bend It Like Beckham, Love Actually.

Με ρωτούν και για τις τρεις. Δυστυχώς, ήμουν 16 και 17, οπότε δεν θυμάμαι πολλά από τότε, αλλά ναι, σίγουρα ήταν μια πολύ σπουδαία χρονιά για μένα».