Η Κλόε Μαλ είναι η διάδοχος της Άννα Γουίντορ στην αμερικανική Vogue: Η συντάκτρια στην ηγεσία της «βίβλου» της μόδας

Κλόε Μαλ. Συγκρατείστε αυτό το όνομα γιατί θα το ακούμε συχνά από εδώ και πέρα. Η 39χρονη διαδέχεται την Άννα Γουίντορ στο τιμόνι της Vogue και ολόκληρος ο κόσμος της μόδας αλλά και των media έχει το βλέμμα του στραμμένο σε εκείνη.

Μετά από μήνες φημολογίας για το ποια θα είναι η διάδοχος της διασημότερης editor-in-chief της μόδας, η Άννα Γουίντουρ ανακοίνωσε το νέο πρόσωπο που θα βρεθεί στο τιμόνι της Vogue. Η Κλόε Μαλ, μέχρι πρότινος editor του Vogue.com, αναλαμβάνει πλέον ως head of editorial content του αμερικανικού Vogue – ένας ρόλος που δεν είναι ακριβώς ίδιος με το «χρυσό θρόνο» που κατείχε η Γουίντουρ επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Η 39χρονη Μαλ δεν είναι άγνωστη στο περιοδικό. Ξεκίνησε το 2011 ως social editor, γράφοντας για γάμους, πάρτι και τις πιο «ανάλαφρα» θέματα της Vogue, για να εξελιχθεί το 2016 σε contributing editor και τελικά, το 2023, σε επικεφαλής όλου του ψηφιακού περιεχομένου του Vogue.com.

Παράλληλα έχει συνεντεύξει πρόσωπα όπως η Τζίτζι Χαντίντ και η Γκρέτα Γκέργουιγκ, ενώ πρόσφατα παρουσίασε το δεύτερο τεύχος του Dogue, του ψηφιακού εγχειρήματος της Vogue αφιερωμένου στα… σκυλιά των διασήμων, με εξώφυλλο τα κουτάβια της Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Η Μαλ είναι κόρη της Αμερικανίδας ηθοποιού Κάντις Μπέργκεν και του Γάλλου σκηνοθέτη Λουί Μαλ, κουβαλά ένα καλλιτεχνικό υπόβαθρο που ταιριάζει απόλυτα στον κόσμο της Vogue. «Η μόδα και τα media εξελίσσονται με απίστευτη ταχύτητα, και νιώθω δέος που μπορώ να είμαι κομμάτι αυτής της αλλαγής», δήλωσε η ίδια.

Με σπουδές στη συγκριτική λογοτεχνία και τη συγγραφή στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, η Μαλ ξεκίνησε την καριέρα της με πρακτική άσκηση στο New York Observer, καλύπτοντας θέματα ακίνητης περιουσίας, πριν γίνει freelance συντάκτρια για το The New York Times Style και εισέλθει στο δυναμικό της Vogue.

Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι αρχικά δίσταζε, αφού δεν θεωρούσε τη μόδα ως βασικό της ενδιαφέρον, αλλά η δύναμη της Vogue την έπεισε.

Η μεγάλη της ευκαιρία ήρθε το 2011 όταν ανέλαβε τη θέση social editor του περιοδικού. Η ίδια πάντως έχει ήδη δηλώσει ότι βλέπει τον εαυτό της περισσότερο ως «storyteller» παρά ως καθαρά fashion insider.

Η Άννα Γουίντουρ – η γυναίκα θρύλος που έγινε έμπνευση για την ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα» – αποκάλυψε τον Ιούνιο ότι αποχωρεί από τον ρόλο της ως επικεφαλής περιεχομένου του περιοδικού μόδας (editor-in-chief) μετά από 40 χρόνια και πολλοί αναρωτήθηκαν ποια θα διαδεχθεί την τελευταία αυτοκράτειρα της μόδας.

Ωστόσο, το περιοδικό είχε διευκρινίσει ότι η η γυναίκα-σύμβολο της μόδας, που ανέλαβε αρχισυντάκτρια το 1988, θα συνεχίσει να εργάζεται ως chief content officer της Condé Nast και global editorial director της Vogue, εποπτεύοντας εμβληματικά περιοδικά όπως το Vanity Fair, το GQ και το Architectural Digest.

«Όποιος εργάζεται σε έναν δημιουργικό τομέα ξέρει πόσο σημαντικό είναι να μην σταματά ποτέ να εξελίσσεται στη δουλειά του», είπε η Άννα Γουίντουρ στο προσωπικό της, σε συνάντηση όταν έγινε η ανακοίνωση, σύμφωνα με τη Vogue.

«Όταν ανέλαβα αρχισυντάκτρια της Vogue, ήμουν γεμάτη ανυπομονησία να αποδείξω σε όσους ήθελαν να ακούσουν ότι υπήρχε ένας νέος, συναρπαστικός τρόπος να φανταστείς ένα αμερικανικό περιοδικό μόδας.»

Η Γουίντουρ εξήγησε ότι η «μεγαλύτερη χαρά» της υπήρξε «να βοηθά τη νέα γενιά παθιασμένων συντακτών να εισβάλλουν στον χώρο με τις δικές τους ιδέες, υποστηριζόμενοι από μια νέα, συναρπαστική αντίληψη για το τι μπορεί να είναι ένας μεγάλος μιντιακός οργανισμός».

Μετά την αποχώρήσή της, η Vogue είχε ανακοινώσει ότι αναζητά κάποιον που θα «ηγηθεί των καθημερινών λειτουργιών του περιοδικού σε όλες τις πλατφόρμες» και θα αναφέρεται απευθείας στη Γουίντουρ.

«Η Κλόε έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην κληρονομιά της αμερικανικής Vogue και στο μέλλον της. Είμαι ενθουσιασμένη που θα συνεχίσω να δουλεύω μαζί της, όχι μόνο ως μέντοράς της αλλά και ως μαθήτριά της», δήλωσε η ίδια.

Η επιλογή της Μαλ χαρακτηρίζεται ήδη από τους ειδικούς ως «πρακτική και λογική», με στόχο να διατηρήσει την καθημερινή λειτουργία της Vogue σε σταθερή τροχιά, ενώ η Γουίντουρ συνεχίζει να χαράσσει τη στρατηγική γραμμή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η νέα εποχή για το πιο διάσημο περιοδικό μόδας ξεκινά και η Κλόε Μαλ δείχνει έτοιμη να οδηγήσει την Vogue εκεί που δεν έχει ξαναπάει.