Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου απάντησε στις φήμες περί εγκυμοσύνης: «Δεν είμαι έγκυος, είμαι ξεκάθαρη»

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει δημιουργήσει μία ευτυχισμένη οικογένεια με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλου και τους δύο γιους της.

Η λαμπερή παρουσιάστρια αν και δεν έχει κρύψει ποτέ την προσωπική της ζωή, κρατά διακριτική στάση όσο αφορά ζητήματα της οικογένειά της. Παρόλα αυτά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δε δίστασε να απαντήσει στις φήμες περί εγκυμοσύνης που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, εξαιτίας ενός δημοσιεύματος. Έτσι, μιλώντας στην εκπομπή «Weekend Live» ξεκαθάρισε ότι δεν είναι έγκυος.

«Τώρα από εσάς μαθαίνω ότι κυκλοφόρησε ένα ρεπορτάζ ότι είμαι έγκυος. Δεν ενοχλήθηκα. Δεν είμαι έγκυος, είμαι ξεκάθαρη…», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή το μεσημέρι της Κυριακής (14.09.2025).

«Στο σπίτι γίνεται χαμός με τα παιδάκια μας, δεν προλαβαίνουμε να ανασάνουμε», δήλωσε ακόμα για την καθημερινότητά της.

Όσο για το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου υπογράμμισε: Θέλω να επιστρέψω στην τηλεόραση, πάλι τα ίδια θα λέμε; Συζητήσεις δεν έγιναν μέσα στο καλοκαίρι, αλλά πιο πριν. Μετά βάλαμε μία άνω τελεία σ’ αυτά που είχαμε πει. Δεν άλλαξε κάτι και στις δικές μου σκέψεις, θα δούμε».

Παράλληλα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποκάλυψε ότι είναι θαυμάστρια της Άννας Βίσση και δε χάνει ποτέ συναυλία της.

«Ήρθα να απολαύσω την Άννα Βίσση, την απόλυτη. Δεν τη χάνω, κάθε χρόνο», είπε στην κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΪ που τη συνάντησε στο Καλλιμάρμαρο το βράδυ του Σαββάτου.