Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποκάλυψε αν σχεδιάζει να κάνει τρίτο παιδί με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο

Τη μητρότητα απολαμβάνει τα τελευταία χρόνια η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, καθώς έχει δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια με τον επιχειρηματία Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και τους δύο γιους τους.

Μάλιστα επειδή αυτό το διάστημα είναι full time mummy, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου απέχει έως τώρα από τα τηλεοπτικά δρώμενα. Πρόσφατα, η γνωστή παρουσιάστρια ερωτήθηκε από κάποιον θαυμαστή της στο Instagram αν σκοπεύει να μεγαλώσει την οικογένειά της και η απάντησή της ήταν ειλικρινής και αφοπλιστική.

«Όπως καταλαβαίνετε, τα παιδιά μου έχουν μόλις 18 μήνες διαφορά, που σημαίνει ότι όταν ο γιος μου ήταν 9 μηνών ξεκινούσε η δεύτερη εγκυμοσύνη μου. Αυτό ήταν από μόνο του πολύ δύσκολο, αφού όσο περνούσε ο καιρός δεν είχα τις ίδιες αντοχές. Τώρα απολαμβάνω κάθε λεπτό της ημέρας μαζί τους, όμως τα πράγματα παραμένουν απαιτητικά. Αν έρθει ένα τρίτο μωράκι θα το αγκαλιάσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί προτεραιότητά μας», έγραψε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου σε σχετική ερώτηση.

Το Σάββατο (05.07.2025) η παρουσιάστρια έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη στη Ναταλία Γερμανού και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον άντρα της ζωής της.

«Εννοείται ότι ο Βασίλης είναι ξεχωριστός. Οδηγηθήκαμε σε αυτό που είμαστε σήμερα. Ταιριάζαμε, περνάγαμε καλά, βγήκαν όλα αβίαστα. Δεν ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, τον ήξερα κοινωνικά, πολύ λίγο. Πήγαινα στα μαγαζιά του σαν πελάτισσα, είχε τύχει να γνωριστούμε, ήταν και λίγο ζωηρούλης, όχι ότι είχαμε πει πολλές κουβέντες. Δεν είχε περάσει από το μυαλό μου ποτέ (σ.σ. ότι θα είμαστε μαζί), μέχρι που πέρασε! Νομίζω ότι πέρασε από το μυαλό του Βασίλη πρώτα», είπε μεταξύ άλλων στην εν λόγω συνέντευξη η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.