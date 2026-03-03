Lifestyle

Η Ξένια Καλογεροπούλου έκανε μία σπάνια δημόσια έξοδο στο κέντρο της Αθήνας

Η σπουδαία ηθοποιός είναι σήμερα 89 ετών και παίζει ακόμα σε θεατρικές παραστάσεις
Η Ξένια Καλογεροπούλου είναι μία από τις πιο αγαπημένες Ελληνίδες ηθοποιούς της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου. Μάλιστα, παρά τα 89 της χρόνια, παίζει ακόμα στο θεατρικό σανίδι, που τόσο αγαπά. Πρόσφατα πραγματοποίησε μία σπάνια έξοδο στο κέντρο της Αθήνας. 

Η σπουδαία καλλιτέχνιδα βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας και έκανε μία βόλτα. Εν τω μεταξύ, πριν από μερικές ημέρες ολοκληρώθηκε η παράσταση στην οποία συμμετείχε φέτος τον χειμώνα η Ξένια Καλογεροπούλου, με τίτλο «Άρωμα γυναίκας». 

Η Ξένια Καλογεροπούλου ήταν ντυμένη στα μαύρα και περπατούσε με τη βοήθεια του μπαστουνιού της, ενώ ένας άντρας τη συνόδευε στη βόλτα της στο κέντρο.

Εν τω μεταξύ, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα έχει εξομολογηθεί ότι αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα με την όρασή της. 

«Η ατυχία μου είναι ότι δεν βλέπω καλά. Δεν είμαι τυφλή τυφλή αλλά έχω πάθει αυτό που λένε ωχρά κηλίδα και τα βλέπω όλα λίγο φλου. Όταν άρχισα να μην βλέπω καλά έλεγα ότι είμαι απελπισμένη, ότι είμαι πάρα πολύ άτυχη, αλλά έλεγα δεν θέλω να ζήσω έτσι, δεν μπορώ να ζήσω έτσι. Τώρα τελευταία ανακάλυψα ότι μπορώ και παραμπορώ. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για αυτά που μπορώ», είχε πει στην εκπομπή «Buongiorno».

«Θα ήθελα να πεθάνω σαν την κουμπάρα μου, την Άλκη Ζέη, που ήταν σχεδόν 100. Μια μέρα εκεί που την τάιζε η κόρη της, της είπε ότι δεν θέλει άλλο και πέθανε. Αν μπορούσα να πεθάνω έτσι, θα ήταν πολύ ωραίο», είχε εξομολογηθεί σε άλλη συνέντευξη η Ξένια Καλογεροπούλου.

