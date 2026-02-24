Η Μαρία Αντουλινάκη για τον θάνατο της μητέρας της: Όταν έρχεται η συνειδητοποίηση της απώλειας είναι ακόμα πιο δύσκολα

Η Μαρία Αντουλινάκη που το κοινό αγάπησε ευρέως μέσα από τον ρόλο της Αγορίτσας στην επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες μέλισσες», μίλησε για πρώτη φορά για τις δύσκολες στιγμές που βιώνει μετά τον θάνατο της μητέρας της.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τα όσα είπε η Μαρία Αντουλινάκη προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (24.02.2026). Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι η φάση στην οποία βρίσκεται δεν είναι καθόλου ευχάριστη.

«Είμαι σε μία δύσκολη φάση. Δε δουλεύω, είχα οικογενειακά θέματα και προβλήματα, οπότε ήμουν εκτός», δήλωσε αρχικά η ηθοποιός.

Αμέσως μετά, η γνωστή καλλιτέχνιδα δέχτηκε συλλυπητήρια για τον θάνατο της μητέρας της, την οποία έχασε στις αρχές Φεβρουαρίου.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συλλυπητήριά σας για τον χαμό της μητέρας μου. Απλά η ζωή συνεχίζεται και εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Νομίζω ότι και αυτή έτσι θα ήθελε, από εκεί που είναι», ανέφερε η Μαρία Αντουλινάκη.

«Πάρα πολύ δύσκολη η απώλεια και μετά όταν έρχεται η συνειδητοποίηση είναι ακόμα πιο δύσκολα», πρόσθεσε.

Τέλος, η Μαρία Αντουλινάκη παραδέχτηκε: «Δεν έχω τηλεοπτικές προτάσεις, δεν ξέρω γιατί. Να τους ρωτήσουμε, αν είναι».