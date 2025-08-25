Η Μαρία Σολωμού ποζάρει με μπικίνι στην Αντίπαρο – «Στο αγαπημένο μου νησί»

Η Μαρία Σολωμού συνεχίζει τις διακοπές της, αυτή την φορά από την Αντίπαρο, το «αγαπημένο της νησί», όπως το χαρακτηρίζει.

Εμφανώς ανανεωμένη η Μαρία Σολωμού μοιράστηκε φωτογραφίες της με μπικίνι από την Αντίπαρο με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Στη νέα της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Σολωμού ανέβασε μερικά στιγμιότυπα από παραλία στην Αντίπαρο.

Στη λεζάντα που συνοδεύει την δημοσίευση, η Μαρία Σολωμού έγραψε: «Αντίπαρος. Στο πιο αγαπημένο μου του κόσμου όλου νησί».