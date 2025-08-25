Lifestyle

Η Μαρία Σολωμού ποζάρει με μπικίνι στην Αντίπαρο – «Στο αγαπημένο μου νησί»

Μαρία Σολωμού
Μαρία Σολωμού / Instagram

Η Μαρία Σολωμού συνεχίζει τις διακοπές της, αυτή την φορά από την Αντίπαρο, το «αγαπημένο της νησί», όπως το χαρακτηρίζει.

Εμφανώς ανανεωμένη η Μαρία Σολωμού μοιράστηκε φωτογραφίες της με μπικίνι από την Αντίπαρο με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Στη νέα της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Σολωμού ανέβασε μερικά στιγμιότυπα από παραλία στην Αντίπαρο.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Solomou (@mariasolomou_official)

Στη λεζάντα που συνοδεύει την δημοσίευση, η Μαρία Σολωμού έγραψε: «Αντίπαρος. Στο πιο αγαπημένο μου του κόσμου όλου νησί».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ο Τίμος Ζαχαράτος ξεσπά: «Μια μπύρα πίνετε και αν δεν είναι τόσο παγωμένη όσο θα θέλατε, αφήνετε ένα αστέρι λες και γκρεμίστηκε η ζωή σας»
Και πάντα η ίδια ατάκα, «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;». Ναι, ξέρουμε. Είσαι άλλος ένας μικρός, θορυβώδης, ασήμαντος τύπος, συμπλήρωσε ο σεφ
Ο Τίμος Ζαχαράτος 3
Διονυσία Κουκίου: «Είχα κάνει κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις στα γυναικολογικά μου και αποφάσισα με τον γιατρό μου να κάνουμε κατάψυξη ωαρίων»
«Από πλαστικές επεμβάσεις θα κάνω ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει για να μην φαίνεται ο χρόνος που περνάει» ανέφερε η ίδια
Η Διονυσία Κουκίου
Newsit logo
Newsit logo