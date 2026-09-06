Η Μαρία Τζομπανάκη για τη νεογέννητη εγγονή της: «Μοιάζει στον Ορφέα Αυγουστίδη και έχει τα χείλη μου»

Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε πριν από μερικές ημέρες ο Ορφέας Αυγουστίδης, καθώς η σύζυγός του, Γεωργία Κρασσά, έφερε στον κόσμο την κορούλα τους. Έτσι η Μαρία Τζομπανάκη απέκτησε μία εγγονούλα που της έχει αλλάξει τη ζωή.

Το ζευγάρι από τότε που γεννήθηκε η κόρη του στις 20 Αυγούστου 2026, ζει υπέροχες στιγμές με το νέο μέλος της οικογένειάς του, ενώ έχει ακόμα ένα παιδάκι, τον μικρό Αχιλλέα. Η Μαρία Τζομπανάκη μίλησε για πρώτη φορά για το μωράκι στη Real Life και την Κορύνα Μαντάγαρη, αποκαλύπτοντας ότι μοιάζει στον Ορφέα Αυγουστίδη.

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«Ήρθε ο Αχιλλέας μας ο λατρευτός και μέρωσε η ψυχή μου. Ήρθε και η πεντάμορφη βιόλα μας και μοσχομύρισε η ζήση μου! Ο Θεός ζωγράφισε την αγάπη μέσα μου με τα δυο τους», δήλωσε συγκινημένη για τα εγγόνια της η γνωστή ηθοποιός.

«Μοιάζει στον Ορφέα και έχει και τα χείλη μου», αποκάλυψε ακόμη η Μαρία Τζομπανάκη για τη νεογέννητη εγγονή της.

Σημειώνεται ότι τη νέα σεζόν ο Ορφέας Αυγουστίδης θα πρωταγωνιστήσει στον β’ κύκλο της σειράς «Φαντάσματα» στο STAR, ενώ η μητέρα του, Μαρία Τζομπανάκη στο δράμα «Για σένα» του ALPHA.