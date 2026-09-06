Lifestyle

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Νέες φωτογραφίες από την εξόρμησή με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στα Κουφονήσια

Η ηθοποιός θυμήθηκε τις μαγικές στιγμές που πέρασε στο νησί του Αιγαίου με τον σύντροφό της
Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου
Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και ταιριαστά ζευγάρια της υποκριτικής τέχνης. Μπορεί για καιρό να μην επιβεβαίωναν τη σχέση τους δημοσίως, ωστόσο πλέον μοιράζονται συχνά κοινές τους φωτογραφίες στα social media.

Το φετινό καλοκαίρι οι δύο ηθοποιοί έκαναν διακοπές σε αρκετά όμορφα μέρη της Ελλάδας και «έκλεισαν» τις διακοπές τους στα Κουφονήσια. Μπορεί πλέον να έχουν επιστρέψει στην πόλη και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ωστόσο η Ντορέττα Παπαδημητρίου την Κυριακή (06.09.2026) αναπόλησε την εξόρμησή της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, δημοσίευσοντας στο Instagram νέες κοινές τους πόζες.

«Αφήνω εδώ λίγο ακόμα Κουφονήσια. Δεν χορταίνονται κιόλας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Όπως φαίνεται από το υλικό που μοιράστηκε η γνωστή ηθοποιός, το ζευγάρι κολύμπησε στη διάσημη Πισίνα στα Κουφονήσια, που είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς φυσικούς σχηματισμούς και μοιάζει με ιδιωτική πισίνα, φτιαγμένη μέσα στα βράχια.

«Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί ένα από τα πράγματα που έχω μάθει στο κομμάτι της δουλειάς είναι να ανοίγω το σπίτι μου για εκείνους που πραγματικά θέλω. Εκτός κάμερας μπορώ να σου πω ότι θέλεις.

Δεν υπάρχει λόγος να μοιραστείς ένα τόσο όμορφο γεγονός με τόσο κόσμο που στο κάτω κάτω έχει και μια κακία μέσα του όλο αυτό το πράγμα. Εγώ ζω κανονικότατα πάντα, σε όλα τα χρόνια της ζωής μου, δεν έχω κρυφτεί ποτέ σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω σίγουρα στο timing, αλλά μπορεί να μην είσαι το timing του άλλου», είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό ο Γιώργος Γεροντιδάκης για τη σχέση του με την Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
405
257
174
170
151
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo