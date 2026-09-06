Ντορέττα Παπαδημητρίου: Νέες φωτογραφίες από την εξόρμησή με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στα Κουφονήσια

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και ταιριαστά ζευγάρια της υποκριτικής τέχνης. Μπορεί για καιρό να μην επιβεβαίωναν τη σχέση τους δημοσίως, ωστόσο πλέον μοιράζονται συχνά κοινές τους φωτογραφίες στα social media.

Το φετινό καλοκαίρι οι δύο ηθοποιοί έκαναν διακοπές σε αρκετά όμορφα μέρη της Ελλάδας και «έκλεισαν» τις διακοπές τους στα Κουφονήσια. Μπορεί πλέον να έχουν επιστρέψει στην πόλη και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ωστόσο η Ντορέττα Παπαδημητρίου την Κυριακή (06.09.2026) αναπόλησε την εξόρμησή της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, δημοσίευσοντας στο Instagram νέες κοινές τους πόζες.

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«Αφήνω εδώ λίγο ακόμα Κουφονήσια. Δεν χορταίνονται κιόλας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Όπως φαίνεται από το υλικό που μοιράστηκε η γνωστή ηθοποιός, το ζευγάρι κολύμπησε στη διάσημη Πισίνα στα Κουφονήσια, που είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς φυσικούς σχηματισμούς και μοιάζει με ιδιωτική πισίνα, φτιαγμένη μέσα στα βράχια.

«Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί ένα από τα πράγματα που έχω μάθει στο κομμάτι της δουλειάς είναι να ανοίγω το σπίτι μου για εκείνους που πραγματικά θέλω. Εκτός κάμερας μπορώ να σου πω ότι θέλεις.

Δεν υπάρχει λόγος να μοιραστείς ένα τόσο όμορφο γεγονός με τόσο κόσμο που στο κάτω κάτω έχει και μια κακία μέσα του όλο αυτό το πράγμα. Εγώ ζω κανονικότατα πάντα, σε όλα τα χρόνια της ζωής μου, δεν έχω κρυφτεί ποτέ σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω σίγουρα στο timing, αλλά μπορεί να μην είσαι το timing του άλλου», είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό ο Γιώργος Γεροντιδάκης για τη σχέση του με την Ντορέττα Παπαδημητρίου.