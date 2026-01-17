Η Μαρίνα Σταυράκη για την ταινία «Καποδίστριας»: Περνάει μηνύματα, ο Γιάννης Σμαραγδής δικαιώθηκε

Η Μαρίνα Σταυράκη παρακολούθησε την ταινία «Καποδίστριας» και μοιράστηκε τις εντυπώσεις της, στην εκπομπή «Super Katerina» του Alpha. Όπως είπε, ο Γιάννης Σμαραγδής ξεπέρασε μια σειρά από δυσκολίες και το τελικό αποτέλεσμα αντάμειψε τις προσπάθειές του. Πρόσθεσε πως η ίδια τον είχε συναντήσει στο παρελθόν και μπήκε αρωγός στην προσπάθειά του.

Σύμφωνα με την Μαρίνα Σταυράκη, η ταινία «Καποδίστριας» περνάει μηνύματα και θα μπορούσε στο μέλλον, να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς σε σχολεία. Η φιλόλογος και πρώην σύζυγος του Γιώργου Πατούλη, έκανε λόγο για «πόλεμο που δέχτηκε ο Γιάννης Σμαραγδής», στην προσπάθειά του να δώσει σάρκα και οστά, σε αυτό που είχε στο μυαλό του.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρίνα Σταυράκη δήλωσε πως «είχα τη μεγάλη τύχη το 2021 να με επισκεφθεί στο προσωπικό μου γραφείο ο Γιάννης Σμαραγδής, όπου είχαμε μια πολύωρη συζήτηση. Μου εξέθεσε όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε για να μπορέσει να γίνει αυτή η ταινία πράξη. Μπήκα αρωγός με όποιο τρόπο μπορούσα.

Ο Γιάννης Σμαραγδής δικαιώθηκε, γιατί η ταινία αυτή τη στιγμή έγινε πραγματικότητα, παρά τις αγκυλώσεις και τον πόλεμο που δέχθηκε από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα. Η ταινία αποτελεί ένα κινηματογραφικό δοκίμιο που απεικονίζει την προσωπικότητα του ηγέτη, ο οποίος έρχεται σε αντιπαλότητα ανάμεσα στο συλλογικό όραμα και στα προσωπικά συμφέροντα.

Περνάει μηνύματα άρα θα μπορούσε να αποτελέσει η ταινία αυτή ένα εργαλείο αξιοποίησης διδαχής στα σχολεία. Τη στιγμή, μάλιστα, που θέλουμε να περάσουμε αξίες και μηνύματα και να διαμορφώσουμε πολιτικοποιημένες προσωπικότητες στη νέα γενιά» είπε η Μαρίνα Σταυράκη στις δηλώσεις που έκανε στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha.

Σημειώνεται πως από την πρεμιέρα της στους κινηματογράφους, ανήμερα τα Χριστούγεννα, η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας» σημειώνει sold‑out προβολές και εξαιρετική προσέλευση κοινού, με αρκετές αίθουσες να «σπάνε» ταμεία και εισιτήρια να εξαντλούνται.

Προ ημερών, ο Γιάννης Σμαραγδής είχε μιλήσει για «παράγκα» και «συμμορία» που κρύβεται πίσω από τις χρηματοδοτήσεις. «Γίνεται ένας κανονικός πόλεμος στην ταινία, όμως αυτό που ήθελε να πει, το είπε» είχε αναφέρει ο σκηνοθέτης.