Η Μέγκαν Τρέινορ για τις αρνητικές αντιδράσεις που έλαβε επειδή έκανε παιδί με παρένθετη μητέρα – «Έκλαιγα κάθε βράδυ»

Η γνωστή τραγουδίστρια, Μέγκαν Τρέινορ μίλησε για την κριτική που δέχτηκε όταν έκανε γνωστό ότι απέκτησε το τρίτο της παιδί μέσω παρένθετης μητέρας αποκαλύπτοντας πως έκλαιγε κάθε βράδυ.

Μιλώντας στο podcast «Not Gonna Lie», η τραγουδίστρια Μέγκαν Τρέινορ, περιέγραψε την εμπειρία της με την παρένθετη μητέρα της κόρης της, εξηγώντας πως βρισκόταν συνεχώς σε επικοινωνία με την άλλη γυναίκα. Μετά τη γέννηση του παιδιού της μπορούσε να είναι πιο παρούσα χωρίς να αναρρώνει από καισαρική τομή.

Όπως εξήγησε, αφού ανακοίνωσε τον ερχομό του παιδιού της, μόλις αποκάλυψε πως γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας, υπήρξαν αρνητικές αντιδράσεις προς το πρόσωπό της.

«Σκέφτηκα ” με μισούν πλέον, δεν θα τους αρέσει αυτό”», είπε Τρέινορ και πρόσθεσε: «Ήταν ένα “σύννεφο” δακρύων κάθε βράδυ από ανησυχία. Δεν ήθελα να επιτίθονται στην κόρη μου για τον τρόπο που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο».

Παρ’ όλα αυτά, η στήριξη από την ομάδα της και τον θεραπευτή της τη βοήθησε να παραμείνει ψύχραιμη. Ο σύζυγός της, Ντάριλ Σαμπάρα, ήταν στο πλευρό της λέγοντας ότι οι πραγματικοί θαυμαστές της θα την υπερασπιστούν.

Η Τρέινορ μοιράστηκε επίσης ότι της φάνηκε ακατανόητη η κριτική που δέχτηκε, όπως όταν κατηγορήθηκε ότι «προσποιείται» ότι γέννησε επειδή φορούσε ιατρικά ρούχα σε φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, ενώ τόνισε ότι η επιλογή της να μεγαλώσει την οικογένειά της μέσω παρένθετης ήταν η πιο υγιής και ασφαλής, και η ίδια και ο σύζυγός της αισθάνονται χαρούμενοι και ευλογημένοι.

Εκτός από την τριών μηνών κόρη τους, το ζευγάρι έχει αποκτήσει ακόμη δύο γιους.