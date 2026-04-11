Η Μελίνα Ασλανίδου σε βίντεο να ψέλνει με δέος το «Ω Γλυκύ μου Έαρ» σε μοναστήρι των Μετεώρων

Η Μελίνα Ασλανίδου βρέθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή στα Μετέωρα και επισκέφθηκε μοναστήρι της περιοχής όπου βίωσε από κοντά τη συγκινητική ατμόσφαιρα της ημέρας. Η τραγουδίστρια στάθηκε κάποια στιγμή στο αναλόγιο και έψαλε το «Ω Γλυκύ μου Έαρ», καθηλώνοντας τους πιστούς.

Η Μελίνα Ασλανίδου μοιράστηκε στιγμές από τη μέρα της μέσω βίντεο στο TikTok, περιγράφοντας τη συμμετοχή της σε έναν ιστορικό ναό με ξεχωριστή αρχιτεκτονική, όπου ο άμβωνας βρίσκεται στο κέντρο, θυμίζοντας παλαιότερες εκκλησιαστικές διατάξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανάρτησή της μίλησε για μια εμπειρία «γεμάτη πίστη, κατάνυξη και συναίσθημα», τονίζοντας πως δύσκολα αποτυπώνεται με λόγια και λέξεις.

Δίπλα της βρέθηκε και ο Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη πνευματική βαρύτητα στη στιγμή. Τα εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής, μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της Ορθόδοξης παράδοσης, δημιούργησαν ένα έντονα συγκινητικό σκηνικό, το οποίο ενισχύθηκε από τη φωνή και την παρουσία της ερμηνεύτριας.

♬ πρωτότυπος ήχος – Melina Aslanidou Official @melinaaslanidou.official Μεγάλη Παρασκευή στα Μετέωρα Στο ψαλτήρι του Ναού της Θεοτόκου, μαζί με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σταγών & Μετεώρων κ. Θεόκλητο, σε έναν μοναδικό ναό σε όλο τον κόσμο με άμβωνα στο κέντρο — όπως παλιά στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη — στα εγκώμια της Παναγίας… στιγμές γεμάτες πίστη, κατάνυξη και συναίσθημα. Μια εμπειρία που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Από την εκπομπή «Πάσχα στα Μετέωρα» με τον Χρήστο Νέζο. #PasxaStaMeteora

Για τη Μελίνα Ασλανίδου, αυτή η Μεγάλη Παρασκευή φαίνεται πως είχε ένα διαφορετικό αποτύπωμα. Μια εμπειρία που δεν είχε να κάνει με χειροκροτήματα και προβολείς, αλλά με την πίστη και την εσωτερική της σύνδεση με τον Θεό.