Η Μπέσσυ Αργυράκη για την επιστροφή του γιου της από το εξωτερικό: «Κατανοώ απόλυτα την απόφασή του»

Για τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε στη ζωή της μίλησε η Μπέσσυ Αργυράκη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο. Η τραγουδίστρια επιχείρησε να ξετυλίξει το φιλμ της ζωής της, που δεν είχε μόνο ευχάριστα κεφάλαια.

Όπως ανέφερε η Μπέσσυ Αργυράκη, η πιο δύσκολη περίοδος ήταν όταν κλήθηκε να διαχειριστεί τους θανάτους της μητέρας, του πατέρα και της αδερφής της. Ήταν τρομερά δύσκολο, όπως είπε, αλλά είχε στηρίγματα μέσα στην δική της οικογένεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ίδια συνέντευξη μίλησε και για την επιστροφή του γιου της από το εξωτερικό. Όπως είπε εργαζόταν ως σεφ και κάποια στιγμή κουράστηκε. Πλέον ο ίδιος έχει ανοίξει νέα κεφάλαια στη ζωή του.

Ο γιος σας έχει επιστρέψει στην Ελλάδα ενώ ξεκίνησε την καριέρα του στο εξωτερικό. Πώς βιώσατε αυτή την επιστροφή και την αλλαγή στην επαγγελματική του πορεία;

Όντως, ήταν chef στο εξωτερικό και κουράστηκε πολύ να είναι μακριά από την οικογένειά του. Κατανοώ απόλυτα την απόφασή του να επιστρέψει και να είναι κοντά μας. Τώρα ασχολείται με νέες δραστηριότητες εδώ στην Ελλάδα, τις οποίες ξεκίνησε πρόσφατα και πηγαίνουν πολύ καλά. Είναι χαρά μας να τον έχουμε κοντά και να τον βλέπουμε να προχωράει επαγγελματικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάποιοι λένε ότι εσείς βοηθήσατε την κόρη σας να ξεκινήσει το κανάλι της. Τι απαντάτε σε αυτό;

Δεν έκανα τίποτα για την κόρη μου. Ντρέπομαι να το πω, αλλά δεν χρειάστηκε να παρέμβω καθόλου. Αποφάσισε από μόνη της να γίνει YouTuber και με καλεί στο κανάλι της για συνεντεύξεις, για να συζητάμε για τις αφηρημάδες μου ή να δείχνουμε παλιές φωτογραφίες. Η κόρη μου διάλεξε μόνη της τον δρόμο της και τα πάει εξαιρετικά. Από την άλλη, το ότι δεν τραγουδάει με στενοχωρεί, γιατί έχει μια υπέροχη φωνή, σταθερή, με ωραία χροιά, τονικότητα, ευαισθησία και ερμηνευτικές δυνατότητες. Ως συνάδελφος, θα έλεγα ότι έχει όλα τα στοιχεία για να διαπρέψει στον χώρο της μουσικής, αλλά επέλεξε διαφορετικό δρόμο.

Και γιατί δεν τραγουδάει; Δεν της αρέσει ή δεν θέλει;

Δεν ξέρω αν δεν της αρέσει, αλλά τα προηγούμενα χρόνια είχε ήδη ενασχόληση ως πανελίστρια και ο χρόνος της ήταν περιορισμένος. Η ενασχόληση με το τραγούδι απαιτεί πολλές ώρες μέσα στη βδομάδα για πρόβες και προετοιμασία, ενώ παράλληλα το κανάλι της πάει πολύ καλά και κάνει πολλές διαφημίσεις.

Επιπλέον, ήθελε να κάνει κάτι μόνη της, χωρίς βοήθεια εταιρείας, γιατί πιστεύει ότι για να προωθηθεί σωστά χρειάζεται η εταιρεία να σε υποστηρίζει και να σε πιστεύει, όχι απλώς να σε δεσμεύει.