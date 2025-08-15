Συμβαίνει τώρα:
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς «πυρπολεί» τα social media – Ο ξέφρενος χορός της και το «ατύχημα»

Η 43χρονη ποπ σταρ χόρευε υπό τους αισθησιακούς ρυθμούς του «Any Time, Any Place» της Τζάνετ Τζάκσον
Britney Spears
Η Britney Spears / πηγή Χ

«Άναψε φωτιές» η Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Η 43χρονη ποπ σταρ προκάλεσε «σεισμό» με τον τελευταίο χορό της που κυκλοφόρησε στα social media.

Kατά τη διάρκεια του ξέφρενου χορού υπό τους αισθησιακούς ρυθμούς του «Any Time, Any Place» της Τζάνετ Τζάκσον, τα στήθη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς αποκαλύφθηκαν, βάζοντας «φωτιά» στα social media.

Η 43χρονη σταρ της pop αντέδρασε με απόλυτη ψυχραιμία.

 

Στο βίντεο, η Britney Spears φρόντισε να καλύψει το στήθος της με κίτρινα emoji λουλουδιών.

